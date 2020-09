Thấy vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, chồng gây án mạng

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 21:45 PM (GMT+7)

Thấy vợ mình là chị S. vào nhà nghỉ cùng với anh C, Tân đã cầm dao xông vào nhà nghỉ gây án mạng.

Hiện trường nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 1/9, thông tin từ UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ trọng án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 chiều cùng ngày, Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí) phát hiện vợ là N.T.S (SN 1985) đi vào phòng 202, nhà nghỉ Dũng Anh cùng anh N.T.C (SN 1985, trú phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều).

Lúc này, Tân đã dùng dao xông vào nhà nghỉ đâm anh C. và chị S. trọng thương rồi rời khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chị S. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an TP.Uông Bí đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi phạm Nguyễn Hữu Tân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/thay-vo-vao-nha-nghi-voi-nguoi-dan-ong-khac-chong-gay-an-mang-502020192146232....Nguồn: http://danviet.vn/thay-vo-vao-nha-nghi-voi-nguoi-dan-ong-khac-chong-gay-an-mang-502020192146232.htm