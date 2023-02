Vụ cháy làm chết 4 mạng người và tội ác từ lòng ích kỷ (P1): Đám cháy trong đêm

Tiếng nổ

Nửa đêm 16/3/2020, tại thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Căn hộ của gia đình ông Vương Gia M có 4 tầng bị ngọn lửa hung ác bao trùm kín mít. Do căn nhà nạn nhân bán đồ điện, vật liệu xây dựng nên hàng xóm nghe thấy những tiếng nổ lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt. Sau thời gian ngắn, ngọn lửa đã được khống chế. Khi tiến vào bên trong, hiện trường đặc mùi khói bụi, cao su. Lực lượng cứu hộ phát hiện 3 người đã tử vong, 1 cháu bé bị bỏng rất nặng, vẫn còn thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu.

Ba người tử vong được xác định là vợ chồng ông Vương Gia M cùng con trai, người bị thương là cháu ông M.

Vào thời điểm này, nhiều người cho rằng vụ cháy rất có thể bắt nguồn từ sự cố chập cháy điện bởi lẽ, nhà ông M buôn bán đồ điện gia dụng, vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, với Công an tỉnh Hưng Yên thì đây là vấn đề cần làm rõ. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ông M và 2 người thân tử vong trong đám cháy (ngạt), trên cơ thể không có dấu hiện tác động ngoại lực.

Hậu quả quá thảm khốc của đám cháy này khiến lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên hết sức cẩn trọng trong đánh giá bản chất vụ việc. Các đơn vị nghiệp vụ được yêu cầu khám nghiệm, trưng cầu hết sức tỉ mỉ mọi dấu vết phát hiện thu giữ được.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Vết xăng

Vào thời điểm này, cháu bé duy nhất sống sót trong vụ cháy đã tử vong sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện, nâng số người thiệt mạng lên 4 người. Đây là một áp lực lớn, đè nặng lên cơ quan chức năng khi tiến hành điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn tại nhà ông Vương Gia M.

Trong đống đổ nát, than hóa còn lại từ vụ cháy, công an tìm thấy một miếng gỗ, trên đó có dính xăng sống. Việc tìm ra chất dẫn cháy là đặc biệt quan trọng. Lúc này, giả thuyết đây không chỉ là vụ cháy đơn thuần được hình thành.

Mở rộng hiện trường, công an tiếp tục phát hiện ngoài cổng cũng xuất hiện vết xăng sống, từ đây, đơn vị nghiệp vụ xác định được hướng cháy xuất phát từ cổng nhà ông Vương Gia M.

Chi tiết này lập tức được các điều tra viên chú ý, nếu vụ cháy xuất phát từ cổng nhà nạn nhân thì chắc chắn đây là vụ hỏa hoạn cố ý. Có kẻ nào đó đã dùng xăng để đốt nhà ông M.

Lúc này, vụ cháy tại nhà ông Vương Gia M được nhận định có yếu tố giết người đặc biệt nghiêm trọng. Ai là kẻ đã ra tay, mâu thuẫn nào lớn tới mức hung thủ có thể gây ra một vụ cháy mà hậu quả của nó kinh hoàng đến vậy? Tất cả những câu hỏi này là điều chưa thể giải đáp lập tức.

Hàng loạt các đối tượng cộm cán, đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương được rà soát, tuy nhiên kết quả thu lại không khả quan.

Hai người lạ mặt

Nhận định động cơ dẫn đến vụ án phải xuất phát từ những mâu thuẫn, thù tức cá nhân, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung rà soát tất cả những mối quan hệ của gia đình ông M.

Theo hàng xóm, gia đình nạn nhân từ trước tới nay sống hòa thuận, không nợ nần, cãi vã và mâu thuẫn với ai. Hướng rà soát này lập tức trở nên mờ nhạt.

Cùng thời điểm này, tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra các camera an ninh của những hộ dân sinh sống gần hiện trường vụ án đã thu được kết quả. Theo hình ảnh được một camera nhà dân ghi lại thì vào thời điểm vụ cháy xảy ra, trước cổng nhà ông M xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hai người này đi xe tay ga và có nhiều hành động, biểu hiện rất đáng nghi ngờ. Trong đó, một người đã xuống xe, đi lại cổng nhà ông M rồi làm gì đó và rất nhanh quay lại xe để cả hai cùng biến mất vào màn đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, hai người đàn ông lạ mặt kia chắc chắn có liên quan đến vụ cháy khiến 4 người trong gia đình ông M thiệt mạng.

Một cuộc truy tìm hai "bóng ma" trong đêm được Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành. Hung thủ có thể là ai và họ có quan hệ, thù oán gì với những người trong gia đình ông M?

Do thời điểm vụ án xảy ra vào đêm khuya, tất cả người dân đã đi ngủ nên không thể tìm được nhân chứng trực tiếp. Thêm vào đó, chất lượng hình ảnh từ các camera an ninh nhà dân khá thấp, dẫn tới cơ quan công an chưa thể nhận diện được mặt mũi, danh tính nghi phạm.

