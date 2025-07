Tạm giam giang hồ mạng Tiến 'bịp'

Tối 13/7, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long (SN 1988, còn gọi là Tiến “bịp”) và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) để điều tra cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND khu vực VI – Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 8/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng phối hợp lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh) có một số đối tượng đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang Tuấn đang có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Thời điểm này, trong nhà Tuấn còn có 2 đối tượng đang sử dụng ma tuý, gồm: Nguyễn Thành Long (SN 1988, ở xã Kiến Thụy) và Nguyễn Văn Đạo (SN 1984, ở xã Kiến Minh).

Nguyễn Thành Long (áo trắng) tại cơ quan công an.

Nguyễn Thành Long còn được biết đến với biệt danh Tiến “bịp” – một “giang hồ mạng” nổi tiếng trên các kênh mạng xã hội facebook, youtube.

Tiến “bịp” được người trong giới đánh giá là “giang hồ mạng” có học khi từng 2 lần thi đỗ đại học. Sau khi Tiến “bịp” bị bắt, các fanpage, nhóm mạng xã hội lan truyền thông tin, hắn từng đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ tỏ ra 'thán phục' với 2 lần thi đỗ đại học, đạt số điểm tuyệt đối môn Hóa. Nhiều người bình luận Tiến “bịp” là kẻ “lắm tài, nhiều tật”, “có tài nhưng sai đường”…

Liên quan tới các thông tin lan truyền về kết quả học tập của Tiến “bịp”, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, Nguyễn Thành Long (SN 1988) là sinh viên khóa 50, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhập học năm 2009.

Tiến "bịp" xuất hiện trên các kênh mạng xã hội.

Long đạt điểm đầu vào 24,5, đỗ khoa “Đóng tàu” nhưng không phải thủ khoa đầu vào. Thời điểm đó, khoa Đóng tàu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hot, nhiều học sinh đạt điểm rất cao, có trường hợp gần đạt điểm tuyệt đối.

Quá trình học tại trường, các thầy cô đánh giá, liên tiếp nhiều kỳ, Long có nhiều môn bị trượt, điểm thấp (F). Năm học cuối 2014-2015, Long đăng ký nhiều môn chuyên ngành nhưng hầu hết cũng bị điểm F.

Do nhiều môn trượt, bị điểm F, năm học cuối Nguyễn Thành Long bỏ học, không có bằng tốt nghiệp.