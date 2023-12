Vây bắt tên trộm xịt hơi cay vào cảnh sát rồi nhảy vào công ty trốn

Sáng 6/12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Tam Kỳ bắt giữ bị can bị truy nã Vũ Viết...