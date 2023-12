Tên cướp móc liềm vào cổ nhân viên cây xăng sa lưới sau khi “ngoáy” thêm vụ cướp giật

Như Báo CAND đã đưa tin, tối 26/11, Hải mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước đổ xăng. Khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào bình xe máy cho Hải, lợi dụng sơ hở, đối tượng này sử dụng chiếc liềm (dùng cắt lúa, cắt cỏ) kề vào cổ nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền.

Vũ Viết Hải bị bắt giữ vào sáng 6/12.

Sau khi cướp hơn 15 triệu đồng của nhân viên cây xăng, Hải lên xe tẩu thoát. Tiếp nhận thông tin vụ cướp, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Tiên Phước đã khẩn trương điều tra làm rõ nghi phạm và tổ chức lực lượng truy tìm Hải. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 1/12, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT đối với Vũ Viết Hải về tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt bị can Vũ Viết Hải.

Theo Đại tá Trần Văn Xuân, trong quá trình lẩn trốn, Hải đã ra Đà Nẵng, ghé Hội An và đã thực hiện một vụ cướp giật túi xách của một người dân ở khu vực đường Bạch Đằng, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ vào ngày 5/12. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp Công an TP Tam Kỳ điều tra, làm rõ vụ cướp này.

