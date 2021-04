Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ”

Hai thiếu nữ bỏ học, từ miền núi về thị trấn với hy vọng kiếm tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Thế nhưng, họ đã lọt vào “động” karaoke, bị buộc chiều khách, bán dâm...

Lời mời gọi từ miền xuôi

Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. B. 17 tuổi, N. nhỏ hơn một tuổi. Cả hai đều khá xinh.

Cuối năm 2020, vào lớp 10 được vài tuần, N. lười nên tự ý bỏ học. Thầy cô giáo nhiều lần đến động viên em đến trường. Cha mẹ cũng khuyên em tiếp tục đi học. Tuy nhiên, em cương quyết rời xa con chữ.

Cùng khoảng thời gian, N. trò chuyện với một người phụ nữ từ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, lên xã Trà Sơn buôn bán. Em bị cuốn hút bởi viễn cảnh mới lạ ở miền xuôi. Em hỏi: “Dưới đó có gì làm không cô?”. Người phụ nữ bảo: “Các quán cà phê thường xuyên tuyển nhân viên”.

Quán karaoke Hoàng Gia, nơi các em bị buộc bán dâm, hành hạ.

Em nhờ nữ tiểu thương dò hỏi dưới thị trấn Sông Vệ có quán nào tuyển người không?. Vài hôm sau, em theo chân người phụ nữ đến làm một quán cà phê.

Tết Nguyên đán, N. dành dụm được ít tiền lương, trở về với vẻ tươi tắn. Nước da của N. trắng hơn, mái tóc có thêm vài sợi tóc màu… N. kể với B., làm việc ở quán cà phê đỡ vất vả so với cha mẹ làm rẫy. Mỗi tháng, N. cũng nhận được một số tiền lương cố định.

Nghe bạn kể về cuộc sống dưới phố, B. cũng muốn đi theo. Một ngày sau Tết, khi cha mẹ lên rẫy, B. theo chân N. bắt xe về xuôi. Lúc ấy, B. đang dở dang chương trình lớp 11.

Tối đã buông, con gái vẫn chưa về, cha mẹ gọi điện hỏi, B. đáp gọn lỏn: “Con đi làm ở quán cà phê, cha mẹ đừng lo. Vài bữa có lương, con gửi về”.

Hai thiếu nữ làm việc tại một quán cà phê thông thường được hơn một tháng thì được một người phụ nữ mai mối đến quán karaoke Hoàng Gia làm việc. Người này cho hay, làm việc ở quán karaoke công việc nhẹ nhàng, lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Cả hai nghe “mát tai” nên nhận lời.

Ngày đầu tiên đến, N. và B. được các tiếp viên ở quán Hoàng Gia chia sẻ: “Mỗi tháng kiếm được khoảng 40 triệu đồng. Hai thiếu nữ nhẹ lòng tưởng thật. Họ không hề biết, con số ấy là bà chủ Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi), ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, yêu cầu các nhân viên nói để dụ dỗ hai em.

Hợp đồng Tiên ký với các tiếp viên.

Sau đó, Tiên ký hợp đồng với hai em. Trong bản hợp đồng ghi rõ, lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Nếu bỏ ngang công việc, nhân viên phải bồi thường 15 triệu đồng.

Bên trong “động quỷ”

Vào karaoke Hoàng Gia làm, cả hai đều bị tịch thu điện thoại. Họ bị “vỡ mộng” vì sự thật công việc không giống như mơ ước.

Họ bị ông chủ yêu cầu phải phục vụ khách tận tình. Nếu khách có nhu cầu, các em phải bán dâm. Vì không chịu làm theo ý, cả hai nhiều lần bị đánh đập. Các em cũng bị đe doạ hoặc bị đánh nếu có ý định bỏ trốn. Những vết thương cứ thế tăng dần trên cơ thể hai thiếu nữ.

Vết thương trên người tiếp viên.

Ở bên ngoài, Tiên cùng đàn em Phạm Công Đạt lắp đặt camera an ninh để theo dõi. Nhất cử nhất động của các nhân viên đều nằm trong tầm ngắm của chúng. Mỗi khi có nhu cầu ra ngoài, các nhân viên đều được Tiên hoặc Đạt chở, theo dõi.

Quá sợ hãi, B. nhiều lần xin Tiên cho mình trở về để đi học. Tiên không đồng ý, lại dùng đòn roi để chế ngự.

Điều đáng nói, Tiên còn đổ nước ra sàn, bắt các em đứng vào vũng nước rồi Đạt lấy bình ắc quy dùng để chích cá, chích vào người các nạn nhân gây thương tích…

Khoảng tuần sau, B. giả vờ điện thoại hỏng, xin ra ngoài để sửa. Đến quán, B. mượn điện thoại gọi điện về nhà, nói với cha gọi điện lên quán karaoke Hoàng Gia xin cho mình về nhưng không nói lý do vì sao.

Cha của B. gọi điện cho Tiên, xin cho B. được trở về đi học. Tiên đồng ý. Sau đó, ông bắt xe từ xã Trà Sơn về bến xe tỉnh Quảng Ngãi đón con gái.

Về quê, B. kể với cha của N. là ông Hồ Văn L., ngụ xã Trà Sơn, về những gì diễn ra trong quán karaoke. Xót con, ông trình báo sự việc và cầu cứu đến chính quyền địa phương, công an tỉnh.

Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi kết hợp công an huyện Tư Nghĩa đột nhập vào quán karaoke Hoàng Gia. Tại đây, công an phát hiện 8 thiếu nữ, đa số từ 15 đến 20 tuổi. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều vật dụng, các đối tượng dùng để hành hung tiếp viên.

Được biết, khi cơ quan chức năng ập vào, các em vui mừng, lên tiếng mong muốn được giải thoát. Đồng thời, các em kể về việc Tiên cùng đồng phạm bắt nhốt, ép tiếp khách, thường xuyên đánh đập và buộc phải bán dâm. Trên cơ thể các em vẫn còn những vết thương còn rất mới do bị hành hung…

Được biết, karaoke Hoàng Gia do Tiên quản lý, điều hành. Trước đây, Tiên từng điều hành đường dây hoạt động karaoke nhạy cảm ở tỉnh Bình Dương. Đến tháng 2/2021, Tiên dẫn 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương ra tỉnh Quảng Ngãi hoạt động.

Đối tượng Tiên.

Đến thị trấn Sông Vệ, Tiên dụ dỗ thêm các cô gái ở địa phương làm tiếp viên cho quán. Tiên nhắm đến những cô gái trẻ, nhà nghèo, nhẹ dạ cả tin, người đồng bào dân tộc thiếu số, trình độ nhận thức thấp…

Tiên giao việc quản lý, chở các tiếp viên đến khách sạn bán dâm cho Đạt. Tất cả tiền các cô gái bán dâm, Đạt và Tiên thu hết, sau đó, khi trở về “trụ sở” mới chia. Nếu ai ngoan cố, không hợp tác, Tiên và Đạt sẽ đe doạ, đánh đập.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện Trà Bồng thông tin, cơ quan chức năng đã thăm hỏi, động viên và vận động các em trở lại trường học. Qua sự việc này, chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc giao dục, tuyên truyền để các thiếu nữ không bị kẻ xấu dụ dỗ vào những nơi bị bóc lột.

