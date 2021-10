Tướng cướp và cuộc đời "nhuốm máu": Tha chết cho nạn nhân vì sắp sinh nhật mẹ

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi trốn thoát khỏi cuộc vây bắt tại Hà Nam, Chanh và đệ tử thân tín là Triệu Quốc Bình tiếp tục cùng nhau gây ra nhiều vụ án tại Lạng Sơn. Nhưng lúc này, trong băng nhóm của Chanh bắt đầu xuất hiện những nghi kị.

Tan rã

Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, băng cướp của Bạch Văn Chanh liên tiếp bị hai "cú đấm" trời giáng của lực lượng công an, khiến chúng bắt đầu rối loạn. Đặc biệt, sự việc Chanh bị vây hãm ở Hà Nam rồi chống trả quyết liệt để bỏ trốn, mặc cho đệ tử thân tín Triệu Quốc Bình bị bắt, đã gây ra những hệ lụy mà gã không lường trước được.

Đám đệ tử ở dưới dường như đã có nghi kị, chúng không còn bày tỏ sự trung thành và niềm tin "tuyệt đối" dành cho Chanh nữa. Băng cướp khét tiếng vùng biên viễn dần tan rã.

Chanh biết việc ấy, gã nghĩ có kẻ "làm phản" trong nội bộ. Tất nhiên, với bản tính "điên rồ" của mình, Chanh không thể bỏ qua. Gã quyết định phải "thanh lý môn hộ" một lần để những ai có ý "đi ngược" nhìn vào mà làm gương.

Một đêm, Chanh lặng lẽ tìm đến nhà tên đàn em có tên là Hùng "Tuệ". Chanh gọi Hùng ra ngoài nói chuyện. Nghe thấy đại ca kêu, Hùng cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Khi Hùng vừa đứng trước mặt, Chanh lạnh lùng không nói nửa lời, rút súng bắn chết Hùng "Tuệ" ngay tại chỗ.

Câu chuyện Chanh "xử" đàn em giữa đêm khuya thanh vắng khiến giới anh chị được một phen "toát mồ hôi hột". Dẫu vẫn biết, Chanh là "con quỷ điên", nhưng 'điên' tới mức ấy thì chưa ai dám mường tượng đến.

Bạch Văn Chanh (ảnh tư liệu)

Hung hãn những ngày cuối đời

Sau vụ bắt chết đệ tử Hùng "Tuệ", Chanh lại trốn về Hà Nam. Tại đây, gã tụ tập đám lâu la, hình thành một băng cướp mới.

Lúc này, tại Lạng Sơn, Triệu Quốc Bình đã thay mặt Chanh để điều hành "tàn dư" còn sót lại của bằng cướp. Giống như "chủ tướng" cũ, Bình cũng là loại sẵn "máu điên". Chỉ trong thời gian ngắn, Bình cùng đám đàn em gây ra hàng loạt vụ cướp bóc rúng động.

Nhưng Bình, dẫu sao cũng chưa thể thay thế Chanh. Ngoài sự hung hãn và "tận tâm" với tướng cướp họ Bạch, Bình chẳng có thêm gì. Tất cả những hoạt động của Bình đều được các trinh sát Công an Lạng Sơn đưa vào tầm ngắm.

Một lần, Bình ra khỏi nơi trú ẩn để gặp bạn gái. Sau chầu nhậu nhẹt say bí tỉ, Bình rơi vào ổ phục kích của Công an tỉnh Lạng Sơn. Gã điên cuồng chống trả, nhưng cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

Chanh về Hà Nam được hơn 1 tháng thì dẫn "quân" quay lại Lạng Sơn. Mọi thứ sau nhiều "biến động" đã thay đổi, duy chỉ có sự hung bạo thì Chanh vẫn giữ.

Ngày 17/2/1992, Chanh và đàn em ôm súng đi "săn". Phát hiện bà Hoàng Thị Y đang đi trên đường, cả nhóm đã chặn lại. Bà Y làm nghề bán thịt lợn, mỗi ngày đều phải đi thu tiền từ các đầu mối hàng.

Bà Y gặp nhóm của Chanh thì rất hoảng sợ. Biết bị cướp, bà Y "hãi quá" đã bỏ chạy và "cầu cứu" sự giúp đỡ của người dân xung quanh. Chanh bực tức, gã dương súng bắn một phát, bà Y tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chanh điềm nhiên lấy toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi bỏ đi.

Những tháng ngày sau đó, Chanh giống như con thú bị thương, gã điên cuồng gây án, cướp bóc trên dọc cung đường biên giới.

Sáng sớm ngày 7/3/1992, anh Nguyễn Quang H và chị Trần Thị D đang chở nhau đi qua cầu Ky thì bị nhóm Chanh chặn lại. Đệ tử của Chanh là Quyên bắn một phát đạn AK để dừng xe. Biết gặp cướp, anh H tăng ga bỏ chạy. Chanh chở Quyên đuổi theo sát nút. Quyên nhằm lưng chị D bắn thêm phát đạn nữa nhưng bị trượt.

Lúc này, Chanh bảo Quyên không được bắt nữa. Gã lo nếu bắn trúng, cả hai người kia sẽ lao xe xuống vực thì không lấy được tiền. Chanh vít ga đi ngang xe anh H rồi ép khiến anh H và chị D ngã xuống đường.

Chanh nhảy xuống lấy đi của nạn nhân 1 vạn NDT và 13 triệu đồng. Bực dọc vì phải "mất công", Chanh kê súng định bắn thì Quyên ngăn lại. Gã bảo mai là sinh nhật mẹ mình nên hôm nay sẽ "làm phúc". Chanh nghe xong thì cười lớn, thu súng lại rồi cả hai lên xe, biến mất sau những dãy núi đá.

Những dãy núi hiểm trở là nơi trú ngụ ưa thích của nhóm cướp Bạch Văn Chanh (ảnh minh hoạ, không liên quan bài viết)

Ngày tàn của tướng cướp họ Bạch

Thời điểm này, Công an một số tỉnh đã tăng cường việc truy quét các băng cướp, trong đó trọng điểm là băng của Bạch Văn Chanh. Chính vì thế, nhóm cướp họ Bạch chẳng còn "tự tung, tự tác" như trước đây. Sau mỗi vụ, chúng đều phải rút "êm" về một chỗ rồi nằm "nghe ngóng".

Chanh trở nên "quái" hơn, gã không tập trung gây án ở một nơi và thường xuyên di chuyển, đi về giữa Lạng Sơn, Hà Nam và Bắc Giang.

Đầu tháng 8/1992, Chanh cùng 2 đệ tử thân tín dùng súng K54 cướp một xe máy tại huyện Kim Bảng (Hà Nam).

Chỉ vài bữa sau, Chanh lại cùng nhóm này "mò" lên thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang). Với chiêu bài cũ, Chanh dùng súng cướp đi một xe máy của anh Hà Đinh M cùng với 400 nghìn đồng.

Đến giữa tháng 9/1992, Chanh gây ra vụ án cuối cùng tại mảnh đất biên viễn xứ Lạng khi cướp chiếc xe máy đắt tiền hiệu Honda Dream của hai người đàn ông tại khu vực dốc Sài Hồ.

Sau vụ "làm ăn" này, Chanh kéo đệ tử quay về Hà Nam "ẩn thân", kể từ đó, gã không đặt chân quay lại Lạng Sơn thêm lần nào nữa trong vai trò kẻ đi gây án.

Việc Chanh xuất hiện ở quê nhà đã được Công an tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam và Nam Định) bám sát. Ngày 15/10/1992, một lực lượng lớn của Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Hà, Công an huyện Duy Tiên tiến hành vây chặt căn nhà của tướng cướp họ Bạch tại Đồng Văn.

Kể từ khi trở về nhà, Chanh đã đào một căn hầm ngay dưới gần giường hòng phòng thân, tẩu thoát khi có "biến"

Biết bị bao vây, Chanh nổ súng chống trả quyết liệt, rồi nhảy xuống hầm để trú ẩn. Lúc này, lực lượng công an cùng người thân của Chanh ở bên ngoài lên tiếng kêu gọi "quy hàng", nhưng đáp trả chỉ là những tiếng súng bắn ra "đì đùng".

Kiên trì "thương thuyết", một lát sau Chanh đồng ý gặp chỉ huy để "đàm phán'. Thượng tá Trịnh Ngọc Giao (vào thời điểm năm 1992 là Phó Trưởng phòng CSHS – Công an tỉnh Nam Hà, sau này ông giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định) được giao nhiệm vụ 'giáp mặt' tên tướng cướp khét tiếng này.

Với sự mềm mỏng, cương quyết, cuối cùng Thượng tá Giao cũng tước được khẩu súng trên tay Bạch Văn Chanh. Chanh bị đè nghiến dưới đất, hai tay nằm gọn trong chiếc còng số 8. Lúc này, tên tướng cướp giết người không ghê tay hiểu rằng, cuộc đời đầy tội ác của hắn đã chấm dứt.

Chanh được Công an tỉnh Nam Hà bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền. Sau này, "con quỷ điên" họ Bạch đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn kết án tử hình, kết thúc cuộc đời của một tên tướng cướp tàn ác nhất miền biên viễn những năm 1990.

