Cuộc đấu trí với kẻ thủ ác trong kỳ án xác chết bí ẩn ở cánh đồng Cùm

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Hơn 10 năm đã qua kể từ khi vụ án xác chết bí ẩn tại cánh đồng Cùm làm rúng động cả một vùng quê, nhưng dấu ấn của nó vẫn để lại nhiều ám ảnh với các cán bộ điều tra…

Hiện trường vụ án và 2 kẻ thủ ác

Nạn nhân vô danh

Chiều 26-5-2009, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội nhận tin báo của CAH Mê Linh về việc phát hiện một tử thi ở chuôm nước trên cánh đồng Cùm (thuộc thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội). Trước một xác chết đã phân hủy mạnh như vậy, việc khám nghiệm gặp rất nhiều khó khăn. Giả thuyết ban đầu đặt ra là nạn nhân bị đuối nước. Nhưng với sự cẩn trọng, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự đã tìm được những dấu vết trên tử thi và khẳng định, nạn nhân khoảng 30 tuổi, đã bị đâm chém rất nhiều dẫn đến mất máu cấp, trong đó có một vết thương nghiêm trọng ở tim.

Tiếp nhận vụ án, trong tay các trinh sát lúc đó chỉ có những thông tin từ công tác khám nghiệm do Phòng Kỹ thuật hình sự cung cấp. Theo đó, nạn nhân mặc áo thun dài tay có cổ màu xanh, quần bò màu đen, đã tử vong từ khoảng 70 ngày trước nên hầu như không thể nhận dạng. Một số bộ phận khác có thể phục vụ cho công tác xác định danh tính như vân tay cũng không còn. Hiện trường không dấu vết, không có thông tin từ nhân chứng, do đó Ban chuyên án chỉ đạo phải tập trung tối đa lực lượng để xác định nhân thân nạn nhân trong thời gian sớm nhất, từ đó mới có thể triển khai được hướng điều tra.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường

Khó khăn chồng chất

Do đây là vụ trọng án nghiêm trọng, diện điều tra và nội dung điều tra khá rộng, vì thế nhiều trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm được tung vào cuộc. Quá trình tìm kiếm nhân chứng và thông báo rộng rãi trong nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự được Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về việc đang truy tìm chị Bùi Thị Nguyệt, thuê nhà trọ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, là nhân viên cây xăng đã bị mất tích từ 6-3-2009. Chị Nguyệt có độ tuổi tương đương với nạn nhân được phát hiện tại cánh đồng Cùm, các tình tiết khác tương đối trùng khớp về mặt thời gian. Cơ quan điều tra đã mời gia đình người mất tích và một số người cùng ở khu trọ, nơi làm việc của chị Nguyệt đến nhận dạng và gửi mẫu ADN đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Kết quả xác định, tử thi được phát hiện tại cánh đồng Cùm chính là chị Bùi Thị Nguyệt.

Sau rất nhiều giả thiết về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, cuối cùng Ban chuyên án đi đến nhận định là nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. Một tình tiết mới xuất hiện trong quá trình thu thập thông tin, đó là cán bộ điều tra tìm được nhân chứng ở gần nơi thuê trọ của chị Nguyệt đã nhìn thấy và tả được đặc điểm của một thanh niên từng đi cùng nạn nhân trong tối xảy ra vụ mất tích. Phân tích về hướng di chuyển của chị Nguyệt, Ban chuyên án đã xác định được mục đích và nhận định đối tượng nghi vấn, từ đó dựng lại sơ đồ của mối quan hệ này. Cuộc đấu trí căng thẳng diễn ra trong 28 ngày và kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải lộ diện.

Quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và CAH Mê Linh đã không quản ngày đêm, liên tục chia nhau đi khắp nơi xác minh. Những cuộc họp trao đổi thông tin giữa Đội Trọng án (Phòng CSHS), CAH Mê Linh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Hòa Bình diễn ra bất chấp thời gian. Tuy nhiên, khó khăn ngày càng chồng chất khi các hướng xác minh báo về không thu được kết quả, manh mối ngày càng mờ mịt… Thậm chí, số bạn bè của nạn nhân khá phức tạp khiến việc dựng lại các mối quan hệ đó mất rất nhiều thời gian, công sức của cán bộ điều tra.

28 ngày phá án

Sau rất nhiều giả thiết về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, cuối cùng Ban chuyên án đi đến nhận định là nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. Một tình tiết mới xuất hiện trong quá trình thu thập thông tin, đó là cán bộ điều tra tìm được nhân chứng ở gần nơi thuê trọ của chị Nguyệt đã nhìn thấy và tả được đặc điểm của một thanh niên từng đi cùng nạn nhân trong tối xảy ra vụ mất tích. Phân tích về hướng di chuyển của chị Nguyệt, Ban chuyên án đã xác định được mục đích và nhận định đối tượng nghi vấn, từ đó dựng lại sơ đồ của mối quan hệ này. Cuộc đấu trí căng thẳng diễn ra trong 28 ngày và kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải lộ diện.

Hiện trường nơi tìm thấy xác nạn nhân

Theo sự phán đoán của Ban chuyên án, hung thủ phải là người rất am hiểu khu vực cánh đồng Cùm thì mới nghĩ đến việc đưa nạn nhân ra đó sát hại, phi tang. Từ cơ sở này, các trinh sát tập trung rà soát các đối tượng ở khu vực gần hiện trường vụ án. Không nằm ngoài dự đoán, sau một thời gian ngắn, chân dung 2 đối tượng nghi vấn đã nổi lên là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Hoàn (đều sinh năm 1986, trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội). Cả 2 đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra để lấy lời khai. Lúc đầu, chúng đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm rất hợp lý. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của các trinh sát, những sơ hở từ lời khai của đối tượng đã dần lộ diện. Trước những tài liệu, chứng cứ cụ thể, Tuấn và Hoàn đã phải thú nhận đã gây ra cái chết của chị Nguyệt.

Theo đó, khoảng đầu năm 2009, Tuấn và Hoàn có quen chị Nguyệt thông qua một người bạn. Không công ăn việc làm, lại nghiện ma túy, sau vài lần tiếp xúc, chúng biết chị Nguyệt làm việc tại cây xăng và thường xuyên mang theo tiền nên bàn tính kế hoạch sát hại để cướp. Thực hiện hành vi, tối 16-3-2009, Tuấn và Hoàn mượn xe máy đi đến nơi chị Nguyệt ở trọ. Gần đến nơi, Hoàn bảo Tuấn đi xe máy về trước chuẩn bị dao, dây thừng làm công cụ gây án, còn Hoàn đi bộ vào nhà chị Nguyệt vờ rủ đi sinh nhật cùng. Không chút ngờ vực, chị Nguyệt đã nhận lời và đưa xe máy cho Hoàn chở quay lại đình làng Bảo Tháp để đón Tuấn rồi cả 3 cùng đi. Khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn Bảo Tháp thì Tuấn đột ngột cho xe dừng lại, chị Nguyệt vừa xuống xe thì Hoàn dùng dao giấu sẵn trong người gí vào cổ để khống chế.

Sau khi lấy dây thừng trói tay Nguyệt, bọn chúng đã lục soát thấy được một chiếc điện thoại và vài trăm nghìn đồng trong ví của nạn nhân. Sau đó chúng bàn tính giết nạn nhân để khỏi bị lộ bất chấp chị Nguyệt van xin tha mạng. Quyết tâm phạm tội, Tuấn bịt miệng và giữ nạn nhân để Hoàn xuống tay giết người. Khi nạn nhân đã chết, cả 2 kéo xác chị Nguyệt xuống chuôm nước gần đó vùi xuống bùn rồi phủ bèo lên hòng phi tang. Xong việc, chúng lấy xe của chị Nguyệt quay lại Phúc Yên để hôm sau tháo biển số và mang bán.

Sau khi bị bắt vài ngày, Nguyễn Hải Hoàn đã tự tìm đến cái chết, chỉ còn Nguyễn Anh Tuấn một mình ra vành móng ngựa, nhận bản án cao nhất cho tội ác của mình. “Trong những ngày chờ thi hành án, Tuấn luôn bị ám ảnh bởi tội ác của mình. Hắn tỏ ra ăn năn, hối hận và hơn một lần đã nhắn nhủ đến những thanh niên cùng trang lứa đừng sống buông thả để không phải sa vào sai lầm không thể tha thứ” - một điều tra viên tham gia ban chuyên án ngày ấy nhớ lại.

