Tự xưng phóng viên để lừa đảo, Youtuber "Bích Thủy TV" lãnh 8 năm tù

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Thuỷ nói với bà TTL rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi xe máy và có thể lo lót trúng thầu. Bà L đã thông tin cho anh NHT, anh này rủ anh NVT cùng hợp tác. Chiều 25-7-2017, anh HT và anh VT gặp Thuỷ tại quán ăn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Thuỷ giới thiệu là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quan hệ với giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp. Thuỷ nhận 300 triệu đồng, ký vào giấy nhận tiền với nội dung: “Tôi có nhận của anh NHT 300 triệu đồng” và nói anh HT chuẩn bị hồ sơ năng lực đấu thầu để giao cho một người phụ nữ (không nhớ tên). Đến tháng 8-2017, anh HT và anh VT hỏi Thuỷ việc đấu thầu bãi giữ xe nhưng Thuỷ trả lời “Chưa được”. Sau đó, Thuỷ nói không giúp được, nhưng không trả tiền. Ngày 8-9-2020, anh VT phát hiện Thuỷ livestream tại Công an phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Anh VT đến đòi tiền, Thuỷ nói không quen biết và bỏ đi. Anh VT liền vào Công an phường An Phú trình báo.