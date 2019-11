Từ vụ Quân xa lộ bị chém chết: Bất an với giang hồ vùng ven

Người dân muốn nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi để những băng nhóm móc túi, bảo kê lộng hành cả thời gian dài ở vùng ven quận Thủ Đức, giáp với Đồng Nai, Bình Dương

Liên quan đến vụ Mai Văn Quân (SN 1965; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM; còn gọi là Quân "khùng", Quân "xa lộ") bị chém chết, Công an TP HCM cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Không có băng nhóm giang hồ (?!)

Công an TP HCM chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Thủ Đức rà soát các đối tượng tình nghi liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… để lên phương án ngăn chặn kịp thời. Đến nay, Phòng PC02 khẳng định nguyên nhân Quân "xa lộ" bị truy sát là do mâu thuẫn trong kinh doanh, không phải mâu thuẫn băng nhóm liên quan đến tranh giành địa bàn như dư luận nghi vấn.

Một lãnh đạo Công an phường Linh Trung (quận Thủ Đức) thừa nhận Quân "xa lộ" là đối tượng giang hồ có nhiều tiền án, tiền sự và mới ra tù về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đây, Quân "xa lộ" thường tụ tập đàn em đi đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi nhưng 2 năm nay thì biệt tăm, ít khi xuất hiện ở địa phương. Mặc dù vậy, Quân "xa lộ" đang là đối tượng nằm trong diện quản lý đặc biệt của Công an quận Thủ Đức.

Một đối tượng trong nhóm truy sát Quân “xa lộ” đầu thú với cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Về nghi vấn ở vùng giáp ranh đang tồn tại nhiều băng nhóm tội phạm, vị cán bộ này khẳng định không có, vì mọi động tĩnh trên địa bàn đều được trinh sát quận và phường theo dõi chặt chẽ. Việc Quân "xa lộ" hẹn gặp các đối tượng tại quán karaoke Nice Vip (đường Khổng Tử, quận Thủ Đức) là mâu thuẫn bột phát, không phải âm ỉ từ trước. Quân "xa lộ" có gia đình ngụ tại quận Thủ Đức, nhưng thời gian gần đây hoạt động ở địa bàn khác. Riêng các đối tượng truy sát Quân "xa lộ" cũng tá túc tứ xứ rồi kéo đến quận Thủ Đức gây án.

Anh T. (ngụ phường Linh Trung) kể Quân "xa lộ" nổi tiếng lì lợm từ thời còn trẻ, sau này trở thành đại ca với hàng trăm đàn em ở khắp nơi. Dù vậy, ở địa phương Quân sống hiền lành, chưa làm mất lòng ai. "Quân rất nghe lời mẹ. Bị mẹ la, Quân không dám cãi lời mà im lặng bỏ đi". Còn bà H., một người dân ngụ quận Thủ Đức, nói: "Tôi hy vọng lực lượng công an làm mạnh tay, dẹp bỏ các mầm mống tệ nạn như băng nhóm giang hồ, cho vay nặng lãi, bảo kê… để trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây" .

Lo sợ băng móc túi

Câu chuyện băng nhóm trú ở Thủ Đức nhưng chuyên dàn cảnh móc túi hành khách ở khu vực Khu Du lịch Suối Tiên (quận 9) do Quách Chinh Nhân (SN 1972; tạm trú huyện Hóc Môn, hay còn gọi là Nhân "siêu nhân") cầm đầu khiến người dân bức xúc trong một thời gian dài. Chị N.T.K (SN 1995, sinh viên một trường ĐH ở TP HCM) cho biết thường xuyên đón xe buýt trước cổng Khu Du lịch Suối Tiên để đến trường. Chị từng bị các đối tượng dàn cảnh móc túi nhưng không dám trình báo công an vì sợ bị trả thù. "Giờ bọn chúng bị bắt hết rồi nhưng khi lên xe buýt em vẫn còn cảm giác sợ hãi" - chị K. nói.

Khi được hỏi về việc này, ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, khẳng định sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã lên kế hoạch phối hợp với Công an quận Thủ Đức, Công an phường Linh Trung thường xuyên kiểm tra nơi các đối tượng ẩn náu. "Chúng tôi đã ra quân làm quyết liệt, không để xảy ra tình trạng móc túi như thời gian vừa qua" - ông Hưng khẳng định. Ông cho rằng các đối tượng tham gia móc túi hành khách đi xe buýt trước Khu Du lịch Suối Tiên trước đây từng bị công an xử lý nhưng khi mãn hạn tù vẫn tiếp tục tái phạm.

Trong khi đó, một trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết tổ trinh sát đã theo dõi các đối tượng móc túi suốt mấy tháng qua. Sau khi xác định được danh tính những kẻ cầm đầu, Công an quận Thủ Đức đã chia thành nhiều mũi trinh sát vây bắt các đối tượng trốn ở nhiều quận, huyện.

Một cán bộ Công an quận Thủ Đức khẳng định, không có chuyện công an bảo kê hay dung túng cho các thành phần phạm tội tồn tại trên địa bàn! Không có chuyện các đối tượng phạm tội mà không bị xử lý...

Bắt giữ 11 đối tượng truy sát Quân "xa lộ" Liên quan đến băng nhóm truy sát Quân "xa lộ", ngày 11-11, lãnh đạo Phòng PC02 cho biết đang tạm giữ các đối tượng: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác: Sử, SN 1986, 1 tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng"), Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác: Tâm Chùa, SN 1990, 1 tiền án tội "Trộm cắp tài sản"), Phan Thanh Giàu (tên gọi khác: Ba Đen, SN 1990, 2 tiền án tội "Cố ý gây thương tích" và "Đánh bạc"), Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác: Bi, SN 1999, 1 tiền án tội "Trộm cắp tài sản"), Lê Minh Tiến (tên gọi khác: Đỏ, SN 2002), Ty Thành Đại (SN 1985; ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM), Đặng Quốc Duy (SN 2003; ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003; ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Nguyễn Anh Trung và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982; ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức). Như đã thông tin, do mâu thuẫn làm ăn giữa Võ Thùy Linh (SN 1991; ngụ huyện Hóc Môn, có thẻ xanh của chính phủ Úc) và Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1, TP HCM) xung quanh việc mua bán căn nhà ở quận 1 với số tiền hàng chục tỉ đồng, Trung nhờ Quân "xa lộ" can thiệp và đụng độ với Linh và Hồ Thanh Phương tại một quán nhậu ở quận Thủ Đức. Sau đó, nữ Việt kiều và Phương tụ tập đàn em lên kế hoạch truy sát Quân "xa lộ". Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 4-11, Quân "xa lộ" vừa rời nhà hàng - karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) thì bị hàng chục đối tượng tấn công bất ngờ, chém tử vong.

