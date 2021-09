Tụ tập bạn bè ăn nhậu khi hết bị cách ly, người đàn ông còn đánh luôn công an

Hết thời gian cách ly tập trung, Nhân trở về địa phương tụ tập ăn nhậu với bạn bè và tấn công lực lượng công an khi đến nhà kiểm tra.

Ngày 5/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Nhân (SN 1979, trú phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Bị can Lê Văn Nhân

Trước đó, Công an phường An Thạnh nhận được tin báo của người dân, nhiều người đang tụ tập ăn nhậu tại một nhà trọ ở khóm 5.

Khi kiểm tra, Công an phường phát hiện Lê Văn Nhân cùng 3 người khác đang uống rượu bia trong phòng nên mời về phường làm việc. Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà chửi bới và lao vào đánh vào mặt và bụng hai công an.

Đối tượng Nhân sau đó bị khống chế, đưa về trụ sở công an

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và lý giải do men rượu nên đã không kiểm soát được hành động.

Theo công an, Nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú sau đó tổ chức ăn nhậu với bạn bè trong thời gian giãn cách xã hội.

