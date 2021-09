Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên cùng lúc sử dụng 3 giấy đi đường

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 16:58 PM (GMT+7)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện nam thanh niên cùng lúc sử dụng 3 giấy đi đường đóng dấu sẵn.

Ngày 4/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tiếp nhận và xử lý vụ việc anh Đinh Hồng C. (sinh năm 1997 ở huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng lúc sử dụng 3 giấy đi đường ký, đóng dấu sẵn bị tổ công tác liên ngành Y9/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện.

Cảnh sát phát hiện nam thanh niên cùng lúc sử dụng 3 giấy đi đường.

Trước đó, khoảng 15h10 ngày 3/9, tại ga tàu phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, (Hà Nội), tổ công tác Y9/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện anh Đinh Hồng C điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V1 - 372.xx có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên xuất trình 3 giấy đi đường không có thông tin người sử dụng nhưng có dấu Công ty TNHH Hyperion, chữ ký Giám đốc là Vũ Thị Như. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai 3 giấy đi đường trên là do một người phụ nữ cấp cho anh C. để đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện việc đi giao hàng cho Công ty TNHH Hyperion có trụ sở tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sáng cùng ngày (3/9), tổ công tác liên ngành Y9/141 Công an thành phố Hà Nội cũng phát hiện một ô tô chở hơn 300kg thực phẩm đông lạnh do người phụ nữ tên Nguyễn Thị Phương N. (sinh năm 1987 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) điều khiển, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tính từ đầu đợt giãn cách, tổ công tác liên ngành Y9/141 đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm giãn cách xã hội và chuyển cơ quan công an điều tra 5 vụ việc.

Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn (Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông), tổ trưởng tổ Y9/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết: Hiện nay có tình trạng các công ty tư nhân cấp giấy đi đường tràn lan khiến việc kiểm soát thêm khó khăn. Vì vậy việc thành phố Hà Nội triển khai một mẫu đi đường thống nhất do cơ quan nhà nước cấp và có tuyến đi đến cụ thể, tránh tình trạng cấp khống giấy đi đường.

