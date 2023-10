Tử hình kẻ phóng hoả khiến hai mẹ con người tình tử vong

Bị cáo Trần Văn Nam tại toà. Ảnh: Anh Tầm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Thái Cẩm C (SN 1984) và con riêng của chị C là cháu Thái Bảo T (SN 2015) tại nhà Nam. Sau thời gian chung sống, Nam và C thường xảy ra mâu thuẫn, nên C về sống tại nhà ông Lâm Truyền Dân (cậu ruột C, đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc).

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2/11/2022, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nhớ lại việc bị C ruồng bỏ nên nảy sinh ý định đốt nhà ông Dân, giết chết C trả thù.

Hiện trường vụ phóng hoả. Ảnh: Anh Tầm.

Nam chạy xe lôi đạp đến nhà ông Dân, quan sát thấy ông Dân, C và bé T đang ngủ, trong sân có nhiều vật dụng là đồ phế liệu dễ cháy nên ra tay phóng hoả. Hậu quả chị C và cháu T tử vong, căn nhà bị cháy rụi.

Sau khi gây án, Nam ra đầu thú. Theo kết luận giám định, tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 310 triệu đồng.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Huỷ hoại tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo Nam có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 670 triệu đồng.

