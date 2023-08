Vụ con trai phóng hoả đốt nhà: Người mẹ không qua khỏi

Ngôi nhà nơi xảy ra hoả hoạn.

Trưa 4/8, trao đổi với PV, ông Hà Ngọc Viên - Chủ tịch UBND xã Đồng Trung (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) cho biết, bà N.T.K. nạn nhân trong vụ phóng hoả, đốt nhà ở địa phương đã tử vong tại bệnh viện.

Theo ông Viên, vào khoảng 15h30 chiều 3/8, do hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, Trần Tú Anh (29 tuổi, trú tại xã Đồng Trung) đã dùng xăng đốt nhà. Lúc này, bà K. (mẹ của Tú Anh) ở trong nhà nhưng không chạy ra kịp nên bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, sau đó chuyển đi Viện Bỏng điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà K. đã tử vong. Hiện gia đình đang làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

“Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ông Viên cho biết, ở địa phương Tú Anh từng nghiện ma tuý, có vợ nhưng đã ly hôn, 2 con ở với bà nội và Tú Anh.

Sau khi sự việc xảy ra Trần Tú Anh đã bị Công an huyện Thanh Thuỷ tạm giữ để điều tra.

