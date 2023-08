Tranh cãi chuyện ly hôn, nữ giảng viên phóng hỏa đốt chồng

Theo cáo trạng, trong hơn 10 năm qua, giữa Vân và chồng là L.N.T (SN 1980) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 1/2023, anh Tuấn tỏ ý định muốn ly hôn nên Vân chuyển đồ đạc cá nhân sang nhà em ruột để gửi.

Đến sáng 30/1, Vân đi mua hơn 4 lít xăng về cất trong căn hộ. Sau bữa cơm trưa, Vân và anh T lại mâu thuẫn về việc quản lý, phân chia tài sản khi ly hôn. Trong lúc cãi nhau, Vân ra phòng bếp mở nắp can xăng mang đến trước phòng ngủ, nơi anh T đang nghỉ trưa để đe dọa và đổ xăng xuống sàn nhà.

Sau đó, Vân bấm bật lửa làm xăng dưới nền phòng ngủ bốc cháy và đóng cửa phòng ngủ lại. Do lửa cháy mạnh, anh T không thể chạy ra ngoài nên bị xăng đốt cháy. Còn Vân đứng bên ngoài phòng ngủ nên chỉ bị bỏng nhẹ.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Vân tại phiên tòa sáng ngày 9/8.

Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân ở khu chung cư đã ngắt điện tòa nhà, dùng dụng cụ cậy phá khóa cửa căn hộ nhưng không được, do Vân đã khóa bên trong. Một lúc sau, Vân tự mở khóa cửa để hàng xóm vào chữa cháy, còn Vân nhờ người chở đến Công an phường Nại Hiên Đông để trình báo sự việc nhà bị cháy. Trong lúc vào dập lửa, người dân mới phát hiện anh T đã tử vong trong phòng ngủ…

Được biết, Lê Thị Ngọc Vân đang là giảng viên đại học. Tại phiên tòa, bị cáo quanh co chối tội, khai rằng mua xăng về là để đổ vào xe máy, không có mục đích giết chồng. Lý do bị cáo đổ xăng, châm lửa là vì do quá nóng giận trong lúc cãi nhau với anh T…

Vân cũng cho rằng, việc vợ chồng họ thường xuyên mâu thuẫn cãi vã là vì anh T có nhân tình, thậm chí từng công khai tin nhắn của mình với người phụ nữ khác, rồi nhiều lần thách thức, đe dọa bị cáo. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, lời khai người làm chứng… HĐXX đã nhận định Lê Thị Ngọc Vân đã phạm tội giết người và tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

