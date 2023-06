Từ "cậu ấm" ham vui đến "tướng cướp mụn ruồi" (Kỳ cuối): Trả giá cho tội ác

Ngày 25/9/1999, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa Tuấn Nê cùng đồng bọn ra xét xử. 2 bị cáo gây nhiều tội ác nhất (bắn chết 1 người, bắn bị thương 3 người qua nhiều vụ cướp tiền, vàng) là Tuấn Nê và Vũ Tùng bị tuyên án tử hình. Bị cáo Nguyễn Bảo nhận án chung thân; các bị cáo còn lại chịu mức án từ 5 đến 20 năm tù giam.

Băng nhóm thứ 2 chuyên đi "săn" xe Dream II để cướp bằng "hàng không mẫu hạm". Băng cướp này chuyên dùng ôtô 16 chỗ có rèm che kín các cửa kính 2 bên xe để chở môtô phân khối lớn, đi rảo khắp các tỉnh, thành. Đến nơi có điều kiện gây án, hạ môtô xuống chở nhau đi cướp.

Sau những vụ cướp thành công thì cho phương tiện gây án (môtô) và "chiến lợi phẩm" (xe Dream) lên xe ôtô, kéo rèm, đóng cửa phóng chạy để tránh sự phát hiện, truy đuổi của lực lượng công an, người dân. Đây là thủ đoạn gây án mới, ít người đề phòng. Băng cướp này do Nguyễn Hoàng Khánh tức Khánh "mụn ruồi" cầm đầu cũng được đưa ra xét xử vào cuối năm 1999 với mức án chung thân cho Khánh về các tội "cướp tài sản công dân", "cướp tài sản xã hội chủ nghĩa" và "mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 22/3/2015, Khánh được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án. Nhưng "cậu ấm" một thời này không chịu hoàn lương mà tiếp tục với con đường phạm pháp. Từng cầm đầu 1 băng cướp và buôn bán ma túy lãnh mức án chung thân nên Khánh có "số má” với giới giang hồ ở TP.Nha Trang. Ra tù, Khánh dễ dàng tập hợp đám đàn em nghiện ngập, côn đồ và nhanh chóng "nổi tiếng" trở lại trên báo chí, dư luận bằng hàng loạt hành vi phạm pháp được tổng hợp sau đây.

Chiều 26/3/2019, 1 thanh niên đến Công an phường (CAP) Lộc Thọ, TP.Nha Trang báo bị mất chiếc xe máy đắt tiền. Theo thiết bị định vị gắn trên xe thì tài sản này đang nằm trong một khu phố thuộc phường Ngọc Hiệp. CAP Lộc Thọ kết hợp CAP Ngọc Hiệp liền đến địa điểm này để kiểm tra, phát hiện 1 xe giống xe nạn nhân báo mất cùng 4 chiếc xe máy khác. Trong căn nhà chứa xe lúc này có 13 nam, nữ thanh niên. 1 người trong nhóm liền la lên "công an"..., các đối tượng liền tháo chạy ra ngoài. Bất ngờ 1 người đàn ông ngoài 40 tuổi, để ria mép, tóc tai bù xù, mặc áo sơ mi carô kẻ sọc, mặt cau có, thái độ hung hăng với khẩu súng ngắn trong tay, lao ra hét lớn: "Không ai được vào đây!".

Nhiều người chứng kiến đã kịp nhận ra Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1976). Đây là kẻ cầm đầu băng nhóm gây ra 8 vụ cướp xe Dream hồi các năm 1998, 1999 (thời điểm đó mỗi xe Dream II có giá hơn chục lượng vàng, bằng với số tiền có thể mua được cả nghìn mét vuông đất khu vực quận 2, quận 9, Nhà Bè, Hóc Môn... ở TPHCM). Một số nạn nhân của các vụ cướp đó khai với công an rằng, đối tượng giữ vai trò "sếp" của băng cướp chỉ mới 22 - 25 tuổi, đẹp trai. Đến khi bắt được Khánh, các trinh sát công nhận mô tả của các nạn nhân là chính xác.

Giờ đây, sau khi chấp hành án phạt tù chung thân xong, Khánh tái xuất ở TP.Nha Trang với nhiều thay đổi, mập hơn, già và trông mệt mỏi hơn. Mụn ruồi "phong lưu" vẫn ở dưới cằm, nhưng không còn nét hào hoa của "cậu ấm" con nhà có điều kiện hơn 20 năm trước. Ngoại hình có thay đổi, nhưng bản chất của 1 "đại bàng" có "số má” thì vẫn vậy...

Thấy tay anh chị nghiện ma túy này lăm lăm súng ngắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí, tổ công tác công an liên phường lui ra phía ngoài đề phòng đối tượng manh động. Nhân cơ hội đó, Khánh vừa hô hào đồng bọn chống lại lực lượng kiểm tra, vừa chộp balô leo lên xe máy phóng chạy. Đám đàn em của Khánh ném gạch, đá túi bụi vào các cán bộ công an và quần chúng theo hỗ trợ bắt tội phạm để giải vây cho Khánh.

Khi phóng xe qua chỗ tổ công tác đang làm nhiệm vụ, Khánh 1 tay lái xe, 1 tay cầm súng bắn 2 phát về phía công an để thị uy và mở đường thoát. 1 đồng bọn của Khánh tên Phương còn mang chai xăng trong nhà ra, xô đổ 2 xe máy của tổ công tác rồi tưới xăng lên xe đốt. Nhưng hắn đã không thực hiện được nên vào nhà lấy 1 cây rựa, 1 bao lưới đựng các biển số xe giả ném xuống sông hòng phi tang. Phương lập tức bị tổ công tác khống chế, bắt giữ. Các đối tượng trong nhà lấy gạch, đá ném vào tổ công an trước đó thấy Phương bị bắt giữ nên hoảng sợ tháo chạy về phía bờ sông...

Giám định viên Viện Khoa học hình sự giám định vỏ đạn thu tại hiện trường các vụ cướp (ảnh tư liệu)

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an tổ chức truy bắt Khánh và tìm ra đối tượng trên một con đường thuộc phường Vạn Thắng. Khánh bỏ chạy và dùng súng chống cự nhưng đã bị khống chế, tước súng. Khám xét trong balô trên người Khánh, công an thu thêm 3 khẩu súng ngắn, 1 dao bấm, nhiều viên đạn. Đưa Khánh về khám xét nơi ở, công an thu thêm nhiều xe máy, nhiều dao và 7,3g ma túy.

Ngày 15/4/2020, TAND TP.Nha Trang xét xử, tuyên phạt Khánh 3 năm 6 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ”... Các đồng phạm với Khánh cũng lãnh mức án từ 1 năm 6 tháng đến 1 năm 8 tháng tù về cùng tội danh. Sau phiên tòa này, Khánh tiếp tục bị điều tra về một số dấu hiệu tội phạm khác liên quan đến 5 xe máy, các biển số và số ma túy thu được của Khánh... (riêng 4 khẩu súng ngắn thu được của Khánh, cơ quan chức năng xác định không phải là vũ khí quân dụng).

Từ một "cậu ấm" đẹp trai, con nhà trí thức, khá giả nhưng sớm ăn chơi, đua đòi nên Khánh sa xuống vũng lầy. Sau khi trở thành con nghiện ma túy, Khánh liên tục gây tội ác để có tiền thỏa mãn. Từ đó trở thành một đối tượng tội phạm nguy hiểm, bị nhiều đơn vị công an các tỉnh, thành truy bắt, rồi lãnh án chồng án, mất hết tuổi xuân vì lao lý... Mai này dù Khánh có chấp hành xong các bản án tù, nhưng nếu không thoát được sự lệ thuộc vào ma túy thì nguy cơ quay lại con đường tội lỗi vẫn rất cao.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Công an, tội phạm ma túy chiếm tới 34% tội phạm cả nước và trong số những người bị bắt hàng năm vì phạm tội, 75% các tội phạm hình sự có nguyên nhân từ nghiện ma túy... 80% số người nghiện cho biết sẵn sàng làm tất cả, kể cả phạm tội để có tiền thỏa mãn cơn nghiện... (trích Trang thông tin phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ngày 18/5/2023). Không chiến thắng được ma túy thì người nghiện như Khánh tiếp tục bị đày đọa trong khổ đau, ân hận khi phải chứng kiến người thân khóc hết nước mắt vì mình. Đó là hình phạt còn đáng sợ hơn cả nhà tù hay các chế tài của pháp luật. Cuộc đời của "tướng cướp mụn ruồi" này là bài học đắt giá cho những ai coi thường pháp luật, đạo đức; là bằng chứng rất thuyết phục cho những câu khuyên răn dành cho các bạn trẻ: "Ma túy - không thử dù chỉ một lần"; "Ma túy đưa ta xuống vực thẳm"; "Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân"...

Nguyễn Hoàng Khánh bị bắt vì phạm pháp năm 2019 (ảnh sưu tầm)

Nguyễn Hoàng Khánh bị bắt trong Chuyên án CA99, năm 1999 (ảnh tư liệu)

Từ những thành tích, những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình điều tra Chuyên án CA99 (nêu trong loạt bài này), Ban chỉ đạo chuyên án đã đúc kết: Phải chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm. Để thực hiện được phương châm này, phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Phòng ngừa xã hội ở đây nghĩa là ngành công an làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, cho Nhà nước, phát huy mạnh sức mạnh tổng hợp của xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Thông qua phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động quần chúng luôn nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa bảo vệ mình, đồng thời tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động trong công tác nắm tình hình đối tượng và địa bàn, có kế hoạch và phương án kịp thời không để đối tượng gây án... (trích từ báo cáo tổng kết Chuyên án CA99).

