Truy nã 1 đối tượng liên quan kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 13:29 PM (GMT+7)

Sau khi bắn chết nhiều người ở sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP HCM), Lê Quốc Tuấn cướp được 1 tỉ đồng và đưa bạn là Phạm Thanh Tâm cất giữ.

Ngày 2-2, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý Ba Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Sau khi VKSND TP HCM phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm.

Trước đó, tố 1-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng đã ra quyết định truy tìm Phạm Thanh Tâm vì có liên quan đến đối tượng đang bị truy nã là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM).

Liên quan đến vụ án, tối 31-1, Công an TP HCM đã khởi tố Lê Quốc Tuấn về các tội: Giết người, Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, chiều 29-1, Lê Quốc Tuấn đã nổ súng bắn chết nhiều người ở sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và cướp được 1 tỉ đồng. Sau đó Tuấn đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm.

Lê Quốc Tuấn đang bị truy nã

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, công an 24 quận, huyện thông báo cho cán bộ, chiến sĩ nếu phát hiện "Tý bà Dòm" thì tạm giữ đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan chức năng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-truy-tim-1-nguoi-lien-quan-den-vu-tham-an-o-cu-chi-2...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-truy-tim-1-nguoi-lien-quan-den-vu-tham-an-o-cu-chi-20200201192712928.htm