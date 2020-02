Giám đốc Công an TP HCM nói gì về thông tin kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi muốn ra đầu thú?

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 19:51 PM (GMT+7)

Tối 1-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, Giám đốc Công an TP HCM, Trung tướng Lê Đông Phong nói việc truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) đang tiếp tục và rất khẩn trương.

Bắn chết người ở Củ Chi Sự kiện:

"Công an TP HCM làm việc cật lực, cử lực lượng tinh nhuệ để truy bắt đối tượng. Đồng thời phối hợp với công an các tỉnh, thành khác trong việc truy tìm" - Trung tướng Lê Đông Phong nói.

Về thông tin một số cá nhân nói rằng Lê Quốc Tuấn gọi điện cho họ, muốn ra đầu thú, Trung tướng Lê Đông Phong, khẳng định: "Chúng tôi sẽ cho lực lượng tiếp cận với người được cho rằng đã liên hệ với Lê Quốc Tuấn. Về phía người dân, nếu có thông tin đối tượng cần liên hệ với lực lượng công an gần nhất hoặc gọi về Công an TP HCM. Nếu cơ quan truyền thông có thông tin đối tượng thì lên hệ với Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP HCM để cung cấp thông tin tố giác tội phạm".

Đến thời điểm hiện tại, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định vẫn chưa nhận được thông tin Lê Quốc Tuấn muốn ra đầu thú.

Lê Quốc Tuấn đang bị truy nã

Công an TP HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin truy bắt Lê Quốc Tuấn để câu like, câu view, thông tin không đúng sự thật trên facebook, youtube và mạng xã hội.

Đến nay, Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và các tỉnh thành khác để phối hợp truy bắt đối tượng. Bộ Công an cũng đã có công điện yêu cầu công an các tỉnh, thành phối hợp truy bắt đối tượng.

Công tác truy bắt vẫn tiếp tục

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết trong lúc chạy trốn có súng AK rất nguy hiểm, nên lực lượng truy bắt có thể nổ súng khi tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt.

Đến nay, sau hơn 48 giờ gây án, hiện Lê Quốc Tuấn vẫn đang lẩn trốn. Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều và tối 29-1, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP HCM sau đó cướp xe bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/giam-doc-cong-an-tp-hcm-noi-gi-ve-thong-tin-ke-ban-chet-5-nguoi-o-c...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/giam-doc-cong-an-tp-hcm-noi-gi-ve-thong-tin-ke-ban-chet-5-nguoi-o-cu-chi-muon-ra-dau-thu-20200201191512784.htm