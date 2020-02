"Hiệp sĩ" kể lại cuộc nói chuyện với kẻ tự xưng bắn chết 4 người trong sới bạc

Liên quan đến đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 4 người trong sới bạc ở huyện Củ Chi, một số nguồn tin cho biết, nhiều khả năng nạn nhân V.C.T (40 tuổi) được phát hiện chết trên tỉnh lộ 15 với 7 vết đạn do đối tượng Tuấn gây ra. Chiếc xe máy của nạn nhân hiệu Wave màu xanh biển số 59X2-595.12 đã bị đối tượng cướp mất. Đây cũng là chiếc xe máy mà trong thông báo truy nã Lê Quốc Tuấn mà Công an TP.HCM nhắc tới. Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM cho biết chưa nhận được thông tin nào về việc Tuấn muốn ra đầu thú. Trước đó, ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn với tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.