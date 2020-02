Các chiến sĩ biên phòng đã có hình ảnh của Tuấn "khỉ"

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 14:07 PM (GMT+7)

Lực lượng biên phòng cũng tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị nước bạn truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Ngày 1-2, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Bộ Công an truy bắt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), bị can xả súng khiến nhiều người thương vong trên địa bàn.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết, Bộ đội biên phòng đang tích cực phối hợp để truy xét kẻ này.

Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với Công an trong việc vây ráp, truy xét Tuấn "khỉ". Ảnh HT.

Theo tướng Phương, sau khi Bộ công an chỉ đạo cho Công an TP.HCM và công an các địa bàn biên giới, theo Nghị định 03 về quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cho biên phòng các tỉnh biên giới.

“Đặc biệt là quận khu 7 và quân khu 9 tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra khu vực hai bên cửa khẩu, vì đối tượng này trong lúc gây án bỏ chạy như vậy thì chắc chắn không đủ giấy tờ để qua cửa khẩu. Do vậy, đối tượng sẽ đi theo các đường mòn, lối mở mà người dân biên giới di chuyển qua lại hoặc đường đi của các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép” – ông nói.

Theo Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lực lượng biên phòng đã tăng cường ngay sau khi xảy ra vụ bắn người. “Ngoài ra, biên phòng chỉ đạo phối hợp 3 tỉnh bên phía Campuchia là Tbong Khmum, Prey Veng và Svay Rieng đối diện với Long An, Tây Ninh và Bình Phước. Công an phía bạn cũng đã tăng cường lên biên giới phối hợp theo quy chế giữa bộ đội biên phòng và Bộ tư lệnh Hiến binh Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia và đang phối hợp rất tốt. Hiện nay chưa phát hiện Tuấn”, tướng Phương nói.

Lực lượng biên phòng hiện chưa nhận định, đánh giá Lê Quốc Tuấn đi hướng nào. “Việc này của Ban chỉ đạo do Bộ công an và Công an TP.HCM chỉ đạo cho các đơn vị phía nam thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là những đoạn biên giới không có trạm kiểm soát, tăng cường tuần tra mật phục", ông nói.

Ông cũng cho hay, hình ảnh của Tuấn đã được chuyển đến cho tất cả các cán bộ chiến sĩ và các đầu trạm để nhận dạng. "Hiện nay, chưa có thông tin nào mới hơn từ phía công an, nếu có thì sẽ tiếp tục điều đội hình đến biên giới để phối hợp với phía Campuchia”, ông Phương thông tin.

Hiện tại, theo tướng Phương, lực lượng biên phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực hai bên cánh các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, cửa khẩu phụ.

“Đặc biệt là tăng cường tuần tra mật phục các đường mòn lối mở. Bởi vì hành động của tên này là lén lút nên sẽ không đi đến những nơi đông người, hai nữa là không có giấy tờ sẽ không đủ điều kiện để xuất cảnh ra nước ngoài nếu như đối tượng chọn vượt biên sang phía Campuchia” – ông Phương nói.

Trong khi đó, tại khu vực xã Trung An lực lượng CSCĐ phối hợp với nhiều lực lượng vẫn tuần tra, kiểm soát bằng xe bọc thép, xe mô tô chuyên dụng…

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cac-chien-si-bien-phong-da-co-hinh-anh-cua-tuan-khi-886554.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cac-chien-si-bien-phong-da-co-hinh-anh-cua-tuan-khi-886554.html