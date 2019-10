Trưởng văn phòng Thừa phát bị hàng chục đối tượng côn đồ vây đánh hội đồng

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 08:25 AM (GMT+7)

Đang làm việc tại văn phòng, vị Trưởng văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh (Khánh Hoà) đã bị khoảng 20 đối tượng xông vào vây đánh, phải nhập viện cấp cứu với những vết thương ở vùng đầu, sườn, lưng…

Chiều 12/10, Công an TP Cam Ranh cho biết đã cử lực lượng điều tra, xử lý vụ việc ông Bùi Hữu Trung (SN 1977, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh, ở đường Hùng Vương, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) bị khoảng 20 đối tượng xông vào văn phòng làm việc hành hung.

Theo nạn nhân, khoảng 16h chiều 10/10, ông Ng.M.Th. (SN 1977, ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng khoảng 20 đối tượng đi trên 3 ô tô đến trụ sở Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh yêu cầu ông Trung phải giao văn phòng hoặc thanh toán tiền do mâu thuẫn từ trước. Sau khi bỏ chạy bất thành, ông Trung cho biết đã bị ông Ng.M.Th. đánh và bị nhóm thanh niên đi cùng xịt hơi cay vào mặt...

Quá trình bị hành hung, ông Trung có điện thoại báo UBND phường Cam Phú và TP Cam Ranh nhưng khi công an phường đến thì sự việc đã kết thúc. Ông Trung được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Ông Trung đang phải điều trị tại bệnh viện vì bị côn đồ hành hung. Ảnh CTV

Được biết, do mâu thuẫn từ trước, ông Ng.M.Th. nhiều lần đe dọa ông Trung nên ông này đã gửi đơn tố cáo hành vi đe dọa tới Công an tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp Khánh Hòa, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Công an tỉnh Lâm Đồng trước khi xảy ra vụ việc.

Sau khi bị hành hung, ông Trung cũng đã báo cáo UBND TP Cam Ranh, UBND phường Cam Phú, Công an tỉnh Khánh Hòa.