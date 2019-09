Chiêu độc dùng "chân dài" mồi chài con nợ của nhóm côn đồ

Nhiều lần đòi nơ nhưng không thành, Hảo đã nghĩ ra một kế sách cực "độc", dùng "chân dài" tiếp cận nạn nhân.

Ngày 29/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hảo (SN 1989); Nguyễn Đức Trường (SN 1993) cùng trú tỉnh Nghệ An và Võ Xuân Tuyền (SN 1993) trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình., để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ án, 2 đối tượng khác là Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1991) trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Nguyễn Thế Anh (SN 1989) trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

2 trong số 5 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, tối 16/9, tại núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Hảo cùng Trường, Tuyền khống chế anh Nguyễn Hữu Ph. (SN 1989) trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để đòi nợ. Nhóm này đưa anh Phú lên ô - tô BKS 81D - 288.31 chở đến khu vực vắng vẻ ép viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng. Trên đường chở anh Ph. về chỗ cũ thì bị lực lượng 8394 Công an phường Thọ Quang phát hiện, bắt giữ.

Liên quan đến vụ án còn nhiều chi tiết bi hài mà PV ghi nhận được từ các điều tra viên. Vốn giữa nạn nhân Ph. và Hảo có quan hệ làm ăn. Anh Ph. đã nợ của Hảo khoảng 200 triệu đồng nhưng không chi trả.

Đối tượng Hảo đòi nợ nhiều lần nhưng không thành nên đã nghĩ ra một kế sách cực "độc". Đó là dùng "chân dài" tiếp cận nạn nhân.

Lê Thị Ánh Tuyết - một "chân dài" xinh đẹp, chưng diện được Hảo lựa chọn. Qua bàn bạc, Tuyết đồng ý với Hảo rằng sẽ tiếp cận, làm quen với nạn nhân. Mục đích cuối cùng là làm sao cho anh Ph. rơi vào bẫy tình, xuất đầu lộ diện. Mọi việc còn lại Hảo sẽ giải quyết.

"Chân dài" Lê Thị Ánh Tuyết đóng vai trò quan trọng trong phi vụ đòi nợ. Ảnh: VT

Ngày 16/9, sau một thời gian dài bị "chân dài" tán tỉnh, nạn nhân Ph. mời cô gái xinh đẹp này gặp mặt, đi ăn tối. Chỉ chờ có vậy, Tuyết báo tin cho Hảo. Hảo gọi thêm Nguyễn Thế Anh. Thế Anh tìm 2 đối tượng chuyên đòi nợ thuê là Trường và Tuyền.

Tất cả tập hợp rồi lên ô - tô theo dõi, chờ đợi động tĩnh từ Tuyết. Về phần mình, sau khi dùng bữa, Tuyết "dụ ngọt" anh Ph. rằng muốn tìm nơi vắng vẻ để đôi trẻ tâm sự.

Tưởng rằng gặp được "nàng thơ", nạn nhân Ph. đồng ý. Cả hai dẫn nhau lên bãi đất trống vắng ở bán đảo Sơn Trà để tâm sự vui vẻ. Thấy thời cơ đến, Tuyết mật báo lại cho Hảo.

Hảo dẫn cả nhóm lên Sơn Trà, khống chế bắt giữ anh Ph. Tại đây, chúng ép nạn nhân ghi giấy nợ 150 triệu đồng.

Đúng thời điểm này, lực lượng tuần tra đêm của Công an phường Thọ Quang phát hiện sự việc nên tiến hành can thiệp, vây bắt các đối tượng.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.