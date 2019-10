Trưởng công an xã truy đuổi, nổ súng, một người dân trúng đạn

Trưởng công an xã truy đuổi, nổ súng, một người dân trúng đạn

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 18:30 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Long An đang làm rõ vụ người dân đánh bắt thủy sản bị Công an xã truy đuổi, sau đó bị trúng đạn gây thương tích.

Anh Công bị trúng đạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A, TP.HCM.

Trưa 11/10, ông Võ Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, Công an tỉnh đang làm rõ vụ người dân đánh bắt thủy sản bị Công an xã truy đuổi, sau đó bị trúng đạn gây thương tích.

Theo báo cáo bước đầu của Công an huyện Tân Thạnh cho thấy, khuya 3/10, Trung tá Đặng Văn Em, Trưởng Công an xã Nhơn Hòa Lập cùng một số thành viên khác đi làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Thanh Niên thuộc địa bàn xã. Qua đó, phát hiện vỏ lãi do anh Trần Quốc Công (SN 1985, ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh) và Nông Văn Toàn (ngụ huyện Mộc Hóa) đang dùng xung điện đánh bắt thủy sản nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, hai người không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy và còn chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình truy đuổi, Trung tá Em đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng 2 người vẫn cố tình bỏ chạy. Đến khi phương tiện của công an áp sát vỏ lãi của anh Công, lúc này khẩu súng do trưởng Công an xã đang mang theo bị “cướp cò” đạn nổ trúng vào người anh Công, vết thương xuyên qua bụng.

Theo anh Công, trước khi bị trúng đạn, anh thấy một số người đi vỏ lãi áp sát vào vỏ lãi của anh, khi đó anh nhìn thấy một người có cầm khẩu súng AK. Sau đó, tiếng súng nổ vang lên và anh bị trúng đạn rơi xuống kênh và được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, anh Công đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A, TP.HCM.

“Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Em có đến gia đình tôi hỏi thăm và bước đầu có đưa 20 triệu để tôi điều trị", anh Công cho biết.