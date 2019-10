Nổ súng bắn bạn tử vong vì... nhầm là thú rừng

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 08:52 AM (GMT+7)

Trong lúc đi săn, nhầm tưởng bạn là thú rừng, Giàng A Dua đã nổ súng bắn bạn tử vong.

Lực lượng chức năng tiến hành thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ án.

Ngày 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi can Giàng A Dua (SN 1987, ngụ tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông). Nạn nhân trong vụ án là anh Sùng A Nếnh (SN 1983, hàng xóm của nghi can). Trong lúc đi săn thú, anh Nếnh bị nghi can Giàng A Dua nổ súng bắn tử vong vì nhầm tưởng là thú.

Nghi can Giàng A Dua được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 28/9, nghi can Giàng A Dua cùng anh Sùng A Nếnh mang hai khẩu súng tự chế vào rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) săn thú. Tại đây, nghi can Giàng A Dua và Sùng A Nếnh chia nhau đi mỗi người một hướng. Đến nửa đêm, Giàng A Dua phát hiện trong bụi rậm trước mặt có tiếng động nghĩ là gặp thú rừng nên đã nổ súng bắn. Khi không thấy tiếng động, nghi can Dua tiến vào bụi rậm thì tá hỏa phát hiện anh Nếnh trúng đạn tử vong. Sau đó, Giàng A Dua quay về trình báo cơ quan chức năng về việc bắn nhầm bạn cùng đi săn.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.