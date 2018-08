Chị gái trùm giang hồ Dung "Hà" đang ở đâu?

Để kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần các trinh sát tham gia chuyên án, Cục CSĐT Tội phạm về ma túy – Bộ Công An đã sơ kết và khen thưởng cho lực lượng chiến sĩ công an. Đặc biệt, Bộ Công an đã khen thưởng các chiến sĩ PC47 – Công an TP HCM đã tham gia triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào và Campuchia vào các tỉnh, thành phố phía Nam.