"Trùm cờ bạc" thuê "tay chân số má" vận hành sới bạc cực kỳ tinh vi

Chủ Nhật, ngày 21/08/2022 23:23 PM (GMT+7)

Hòa thuê 5 người có tiền án, tiền sự cảnh giới sới bạc và thường xuyên thay đổi các địa điểm tổ chức đánh bạc.

Nhóm người bị công an bắt giữ.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 18 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức “Xóc đĩa”. Trong đó đã ra lệnh tạm giam đối với 15 đối tượng.

Trước đó, vào rạng sáng 12/8, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Giang, Công an xã Liên Nghĩa đột kích ngôi nhà 3 tầng của ông Nguyễn Văn Lưởng (56 tuổi, ở xã Liên Nghĩa).

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 18 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 200 triệu đồng, một ôtô, 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Đỗ Văn Hòa (31 tuổi) là người đứng ra tổ chức sới bạc cho người chơi ở huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), Hà Nội và Hải Phòng.

Hòa thuê 5 người có tiền án, tiền sự chuyên đưa đón các con bạc. Sới bạc này yêu cầu người chơi giao nộp điện thoại, sau đó đàn em của Hòa đưa họ đi lòng vòng nhiều nơi để tránh sự phát hiện của công an. Hòa cũng thường xuyên thay đổi các địa điểm tổ chức đánh bạc theo nguyên tắc mỗi nơi tổ chức không quá 2 đêm để tránh bị phát hiện bắt giữ.

Sau khi chọn địa điểm, Hòa giao cho đàn em có nhiệm vụ cảnh giới trong nhà, ngoài ngõ và đường dẫn đến địa điểm đánh bạc. Nếu phát hiện bất thường, con bạc được thông báo để tiêu hủy tang vật, giải tán.

