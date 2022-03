Cái kết đắng của kẻ cầm đầu sới bạc “khủng” bị Đại tá Đinh Văn Nơi phá án

Hơn 10 ngày xét xử, vụ án sới bạc “khủng” do chính Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo phá án đi đến hồi kết.

Ngày 25-3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà), kẻ cầm đầu sới bạc "khủng", 7 năm tù. Trong đó, 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 2 năm tù về tội "Đánh bạc".

Việc phá sới bạc "khủng" vào năm 2020 từng gây sự chú ý của dư luận tại An Giang.

42 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Gá bạc" và "Đánh bạc". Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt tiền bổ sung và nộp lại ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng.

Út Gà và đàn em tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 25 phút ngày 2-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thuận cùng hơn 40 đàn em và nhiều người tham gia đánh bạc.

Út Gà thời điểm bị bắt

Các đối tượng tham gia với hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại khu đất trống của bà Nguyễn Thị Hen (ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú), lực lượng công an liền tiến hành lập biên bản bắt giữ các đối tượng cùng tang vật có liên quan và thu giữ tổng số tiền trên 613 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận (ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú), thu giữ 312 triệu đồng, 2 ôtô và các công cụ dùng để đánh bạc.

