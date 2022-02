Đột kích sới bạc lớn trong tầng hầm quán karaoke

Sáng 15/2, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lúc 0 giờ 30 phút ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lương Sơn, Công an xã Nhuận Trạch bất ngờ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại tầng hầm quán karaoke Hoàng Dung 86 ở xóm Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Các đối tượng thời điểm công an ập vào bắt quả tang

Tại hiện trường, Công an đã khống chế, tạm giữ 21 đối tượng, lập biên bản thu giữ 77,9 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, Công an xác định đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc là Phan Ngọc Hùng (sinh năm 1984, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), là con rể của chủ quán karaoke Hoàng Dung 86.

Hiện 21 đối tượng đã được đưa về Cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

