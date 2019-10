Trộm đột nhập di tích lịch sử, "cuỗm" 2 cổ vật từ thời vua Tự Đức

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 21:00 PM (GMT+7)

Kẻ gian đã đột nhập di tích lịch sử Đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phá khóa tủ lấy đi 2 cổ vật từ thời vua Tự Đức có giá trị cao.

Đình làng Hiền Sỹ - nơi xảy ra vụ mất trộm đêm 12 sáng 13.10.

Ngày 15.10, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Biên – Trưởng ban Trị sự làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, Đình làng Hiền Sỹ vừa bị kẻ trộm phá khóa đột nhập lấy mất 2 cổ vật có giá trị cao.

Theo ông Lê Ngọc Biên, ngày 13.10 ông Nguyễn Trung (người chăm sóc, hương khói Đình làng Hiền Sỹ) đến quét dọn thì bất ngờ phát hiện cửa hông của đình làng bị đục chốt cửa bên ngoài. Vào kiểm tra bên trong thấy tủ thờ bị phá khóa và 2 bình cổ vật quý gồm lục bình đường kính 40cm và ché cổ 80cm được làm bằng sứ từ thời vua Tự Đức cao khoảng 60cm đã bị mất.

“Kẻ trộm chỉ lấy 2/4 đồ vật trong tủ, các đồ vật mới trị giá trên 20 triệu đồng kẻ gian không lấy. Chúng chỉ lấy 2 cổ vật có giá trị cao gấp 3 – 4 lần đồ mới mua. 2 cổ vật bị mất được những người cao niên trong làng kể lại có niên đại từ thời vua Tự Đức” – ông Lê Ngọc Biên chia sẻ.

Cũng theo ông Lê Ngọc Biên, ngay sau khi phát hiện, làng đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Thông tin thêm với PV, Trưởng Công an xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận và cho biết, vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) thụ lý. Công an huyện Phong Điền cũng vừa mới phối hợp với công an xã về hiện trường kiểm tra hiện trường để điều tra làm rõ.

Cửa hông Đình làng Hiền Sỹ, nơi bị trộm đục và lẻn vào trộm cổ vật.

Được biết, Đình làng Hiền Sỹ được xây dựng cách đây gần 700 năm và là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng có ý nghĩa quan trọng. Đình làng Hiền Sỹ cũng đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.