Phá “kỳ án” trộm hàng loạt cây mai cảnh của dân

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Trước tình trạng trộm cắp cây mai cảnh gây bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Nghĩa Hành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng 8-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành đã phối hợp, làm rõ được thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cây mai cảnh là đối tượng Nguyễn Tấn Hùng (SN 1988), trú tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng gần đây, Hùng cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm cây cảnh trên địa bàn 2 huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành, Hùng khai nhận: “Cứ vào tầm khoảng từ 1 đến 2h sáng hàng ngày là y cùng đồng bọn lân la thấy nhà nào có cây cảnh đẹp, giá trị là đột nhập nhổ, dùng xe gắn máy chở đi giấu, chờ cơ hội tiêu thụ. Một số cây đã được Hùng và đồng bọn bán, lấy tiền mua ma túy về sử dụng”.

Lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành đã thu giữ gần 40 cây cảnh các loại bị đối tượng Hùng trộm, trong đó cây mai chiếm số lượng lớn. Đáng nói, nhiều cây có độ tuổi từ 15 đến trên 20 năm, giá trị lớn.

Nhận được tin Công an huyện Nghĩa Hành thu hồi mai của đối tượng trộm, người dân từ các địa phương đã tìm đến và nhận lại cây cảnh của mình. Nhiều người dân rất phấn khởi. Là một trong những người được nhận lại 3 cây mai có tuổi đời gần 20 năm, anh Trương Quang Quy (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) phấn khởi: “Nhận được 3 cây mai tôi rất phấn khởi, vì chăm chúng lâu rồi, không bán buôn gì, chỉ để ngắm mỗi ngày và chơi trong những ngày Tết. Từ khi bị trộm, không chỉ tôi mà vợ, con trong gia đình cũng thấy tiếc...”.

Đối tượng Hùng (ảnh nhỏ) và nhiều cây mai có tuổi đời gần 20 năm bị trộm.

Còn anh Nguyễn Thanh Vân (ở huyện Nghĩa Hành), khi vừa nhận ra cây cây mai của mình, anh liền lấy nước tưới, vui vẻ kể: “Cây mai này hiện giờ có giá gần 15 triệu đồng, thường ngày anh chăm sóc kỹ lắm nên cây xanh tốt. Kể từ khi bị trộm, cây bị khô cành, yếu hẳn nhưng may là tìm lại được nó. Tôi và bà con rất cảm ơn và phấn khởi khi lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành và Công an tỉnh Quảng Ngãi khám phá, làm rõ thủ phạm thực hiện nhiều vụ trộm từng gây bức xúc trong nhân dân này”.

Thiếu tá Trần Văn Hóa - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế Công an huyện Nghĩa Hành cho biết: “Trước bức xúc của người dân địa phương, chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tổ chức trinh sát 24/24, đến đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8.10 đã bắt được đối tượng. Cách đây 2 tháng, chúng tôi cũng đã điều tra làm rõ thủ phạm gây ra trên 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện, trao lại số lượng lớn tài sản cho nạn nhân. Được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ...”.

Ngoài một số người dân đến nhận cây mai của mình, Công an huyện Nghĩa Hành thông báo ai là nạn nhân trong các vụ trộm cây cảnh trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa thì đến để tìm, nhận lại cây.

Qua vụ việc, đề nghị bà con nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm này và cần có biện pháp quản lý tài sản của mình không để tội phạm lợi dụng gây án.