Rủ bạn nhậu đi "vui vẻ", người phụ nữ trộm tiền của “phi công trẻ”

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 19:40 PM (GMT+7)

Sáng 6-10, Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Mai Thu Hoài (SN 1968, tạm trú thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhóm “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một nhận được tin báo của anh N.S (SN 1992) về việc, tối 4-10, S. ngồi nhậu trên đường ĐT 743, thuộc địa bàn Phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì gặp Hoài. Sau đó, Hoài rủ anh S. quan hệ với giá 500000đ. Cả hai vào nhà nghỉ thuộc phường Tân Bình. Lợi dụng đêm khuya, Hoài đã lấy trộm 2 triệu đồng, 1 dây chuyền, 1 điện thoại của nạn nhân.

Đối tượng Hoài (ngồi giữa)

Ngay sau đó, “Hiệp sỹ” đã báo vụ việc cho Công an phường Tân Bình để truy tìm. Đến 11h cùng ngày, Công an và “Hiệp sỹ” đã phát hiện, bắt giữ Hoài trên đoạn đường thuộc phường Thuận Giao, thị Xã Thuận An.

Tại cơ quan Công an, Hoài còn khai nhận từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.