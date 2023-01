Tội ác của những kẻ "đùa với lửa": Những vụ phóng hỏa gây chấn động dư luận

Chỉ vì muốn "dọa" nhà hàng xóm, Nguyễn Hữu Phước ở TP.HCM đã phóng hỏa khiến 5 người chết thảm; trong khi do hận anh của bạn gái, Trần Quốc Gia ở Vĩnh Long cũng đoạt mạng cả gia đình 3 người bằng 4 lít xăng; còn Phạm Việt Cường ở Phú Thọ lại áp dụng "hỏa công" làm 9 người thương vong chỉ vì không được dự cuộc họp thân tộc.

Đoạt 5 mạng người bằng "thảm lửa"

Ngày 07-01-2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) tử hình về tội "giết người", 2 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Phước là kẻ đã phóng hỏa khiến 5 người trong 1 gia đình tử vong. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Bị cáo (BC) thực hiện hành vi lúc rạng sáng, thời điểm cả nhà đang ngủ say và khi ngọn lửa bùng phát đã rời khỏi hiện trường, không có ý thức chữa cháy, dẫn đến 5 người thiệt mạng. Hành vi của BC thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, do đó cần loại trừ khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Trần Quốc Gia tại phiên tòa lưu động

Cách đây 20 năm, bà Lê Thị Loan (SN 1950, tên các nạn nhân và người liên quan trong bài đã được thay đổi) mua phần đất 30m2 ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q9 (nay là TP.Thủ Đức), TPHCM của vợ chồng ông Nguyễn Danh Cầm - cha của Nguyễn Hữu Phước - để xây nhà ở. Cả hai gia đình sử dụng chung lối đi nhỏ. Phước nghĩ sẽ thừa kế căn nhà của cha mẹ nên muốn mua lại phần đất đã bán cho bà Loan trước đây, để cơ ngơi được rộng rãi, vuông vức.

Tối 20-01-2020, Phước đi nhậu với bạn, đến 3 giờ sáng mới về. Nghĩ tới chuyện nhà bà Loan hay để xe chiếm lối đi chung, Phước đã nhắc nhở nhưng vẫn thường xuyên tái diễn, gã nảy sinh ý định đốt lửa ném qua để dọa, bà Loan sợ sẽ bán lại nhà đất cho Phước, chuyển đi nơi khác ở. Nghĩ là làm, Phước lấy xăng tẩm vào thảm chùi chân, mang đến bờ tường ngăn 2 nhà, châm lửa rồi ném sang phía bà Loan. Đám cháy bùng lên, Phước dập lửa nhưng bất thành, liền bỏ đi. Ngay lúc đó, ông Cầm thức dậy phát hiện cháy, tri hô người trong nhà dập lửa và báo công an. Vụ cháy làm 5 người tử vong, gồm bà Lê Thị Loan cùng 3 con ruột và con dâu, hỏng 4 chiếc xe máy cùng một số đồ đạc.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Phước thừa nhận hành vi phóng hỏa, nhưng cho rằng không có ý định giết người, mà chỉ muốn dọa cho phía gia đình bà Loan sợ, phải bán nhà. Nói lời cuối cùng, BC bày tỏ sự hối hận, xin gia đình bị hại tha thứ và mong HĐXX tuyên mức án "hợp lý”.

Phạm Việt Cường phóng hỏa làm 9 người thương vong

Sau khi nhận án tử, Nguyễn Hữu Phước kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 16-4-2021, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Phước. Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của BC rất dã man, gây cảnh tang thương không gì bù đắp được, dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng không đủ để giảm án.

Ôm hận, trút giận bằng... 4 lít xăng

Rạng sáng 26-5-2015, tại xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long xảy ra án mạng kinh hoàng: hung thủ đã phóng hỏa căn nhà nhỏ, gây ra cái chết thương tâm cho 2 vợ chồng và đứa con thơ. Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Tâm (SN 1976, người địa phương) cùng vợ là Đặng Thúy Loan (SN 1982) và con gái (SN 2011). Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn 3 quan tài đặt cạnh nhau, không khí tang thương bao trùm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Trần Quốc Gia (SN 1977, ngụ xã Đông Bình, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là hung thủ nên ra lệnh bắt khẩn cấp ngày 27-5-2015. Trước khi sa lưới, Gia đã có mặt tại đám tang, phụ giúp người nhà nạn nhân lo hậu sự và cũng tỏ vẻ đau đớn, tiếc thương cho những người xấu số.

Theo cáo trạng, Gia và chị Nguyễn Diễm Trang (SN 1993, em ruột ông Tâm) có quan hệ tình cảm từ tháng 9-2012. Thời gian quen nhau, Gia thường đến nhà người yêu phụ làm ruộng nên biết giữa chị Trang với ông Tâm xảy ra mâu thuẫn. Những lần anh em cự cãi, Gia đều có mặt, ông Tâm thường mắng chửi, dọa đánh Gia và bày tỏ thái độ không muốn anh ta quen Trang khiến Gia bực tức. Khi chị Trang bỏ nhà lên TPHCM kiếm sống, Gia càng ôm hận trong lòng, từ đó nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 25-5-2015, Gia chạy xe máy ra chợ Đông Bình mua 4 lít xăng đổ vào can nhựa, giấu ngoài ruộng. Đến 22 giờ, Gia thuê xe ôm chở xuống xã Trung Thành Tây, mang theo can xăng, xô nhựa, quẹt gas, đèn pin...

Đến nơi khoảng nửa đêm, biết gia đình ông Tâm thường ngủ tại căn chòi nhỏ để canh vườn, giữ vịt, khoảng 1 giờ 30 sáng 26-5-2015 khi vợ chồng ông Tâm và con gái đang ngon giấc, Gia khóa chốt cửa ngoài, mở cửa sổ, tạt xăng vào bên trong, phóng hỏa rồi tẩu thoát.

Nguyễn Hữu Phước lúc bị bắt

Phát hiện căn chòi bốc cháy dữ dội và nghe tiếng hô hoán của ông Tâm, người dân chạy đến tìm cách dập lửa, phá cửa xông vào nhưng không cứu được hai mẹ con. Riêng ông Tâm bỏng nặng toàn thân, qua đời sau đó 2 ngày.

Ngày 24-9-2015, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử lưu động. Khai trước HĐXX, Trần Quốc Gia thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng chỉ muốn dọa ông Tâm chứ không cố ý giết người. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của BC xuất phát từ lòng thù hận khi chứng kiến bạn gái bỏ nhà, lên TPHCM làm việc do mâu thuẫn với anh trai, từ đó ra tay phóng hỏa giết chết 3 người. Nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, phạm tội khi đã tính toán, chuẩn bị từ trước, biết rõ mức độ nghiêm trọng khi dùng 4 lít xăng để phóng hỏa căn chòi chỉ hơn 10m2, BC phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, không còn khả năng cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Trần Quốc Gia tử hình về tội "giết người", 1 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt là tử tình và buộc BC bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.

Sau đó, Trần Quốc Gia đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét xử phúc thẩm ngày 22-12-2015, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với BC này.

Dùng chiêu "phát hỏa" vì không được họp gia tộc (!)

Cách đây một thập niên, tại P.Âu Cơ, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ phóng hỏa kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương, tất cả nạn nhân đều cùng dòng họ. Điều đáng nói, hung thủ gây ra thảm án là cháu đích tôn của dòng tộc - Phạm Việt Cường (SN 1982).

Thời điểm đó, cụ Nguyễn Thị Duyên (ngụ P.Âu Cơ) qua đời do tuổi cao sức yếu, gia đình tổ chức tang lễ và an táng lúc 15 giờ 30 phút ngày 09-9-2012, nhưng Cường - cháu đích tôn của cụ Duyên - không đồng ý, muốn kéo dài thêm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ vì cho rằng giờ an táng bà nội trùng với giờ mất của con trai Cường nên sợ "trùng tang".

Cụ Duyên sinh được 7 người con, gồm 6 nữ, 1 nam (là ba của Cường). Ba Cường qua đời năm 2004, khi còn khá trẻ, để lại ba anh em Cường. Sau khi anh trai nghiện ngập rồi mất sớm, em trai thì mắc bệnh nan y, tiếp đó Cường lại chịu thêm nỗi đau khi con trai qua đời vì bạo bệnh. Chứng kiến nhiều cái chết trẻ trong gia đình, Cường lo sợ nên muốn thay đổi giờ an táng của bà nội, nhưng không được chấp nhận do việc lo hậu sự cho cụ Duyên đã được các trưởng bối bàn bạc kỹ và thống nhất với nhau.

Đến 20 giờ cùng ngày, 11 thành viên trong dòng họ tổ chức họp tại nhà bà Phạm Thị Bình (SN 1973, con út cụ Duyên) ở P.Âu Cơ để bàn chuyện hậu tang lễ, trong đó có khoản phúng điếu. Bức xúc vì là cháu đích tôn nhưng không được dự và dù các trưởng bối giải thích rõ đã có bà Phạm Thị Bền (SN 1956, mẹ của Cường) tham dự, nhưng gã không chấp nhận, bực tức bỏ đi.

Lát sau Cường quay lại cùng can nhựa loại 5 lít chứa đầy xăng, xông tới tạt vào các trưởng bối đang bàn chuyện, gặp ngọn nến đang cháy nên lửa bùng phát dữ dội. Hậu quả: 9 nạn nhân bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu nhưng 5 người không qua khỏi, trong đó có bà Bền.

Chỉ vì phút nóng giận, bốc đồng đã biến Cường thành hung thủ sát hại nhiều người, gây cảnh chia lìa, tang thương trong dòng họ. Xót xa hơn, ngọn lửa oan nghiệt cũng đã thiêu cháy tình mẫu tử thiêng liêng, giết chết người mẹ suốt đời tảo tần nuôi Cường khôn lớn, trở thành một y tá với ước mong giúp ích cho đời.

(Còn tiếp...)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/ky-1-nhung-vu-phong-hoa-gay-chan-dong-du-luan_140311.htmlNguồn: https://congan.com.vn/doi-song/ky-1-nhung-vu-phong-hoa-gay-chan-dong-du-luan_140311.html