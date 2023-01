Tội ác của những kẻ ”đùa với lửa”: ”Bốc hỏa” do hận người thân

Đoạt 4 mạng người chỉ vì... nghi ngờ!

Đám cháy bùng lên tại nhà ông Vương Gia Mười (SN 1965) ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đêm 16-3-2020 khiến 3 người tử vong, gồm ông Mười cùng vợ là bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và con trai là cháu Vương Gia Cao Thắng (SN 2008). Riêng bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012, cháu ngoại ông Mười) bỏng nặng, được lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi sau gần 2 tuần điều trị.

Hai bị cáo Đào Danh Việt (trái) và Lò Văn Hà

Camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cháy có hai người đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, chạy ra từ hướng nhà nạn nhân lên xe máy tẩu thoát. Đáng lưu ý, trên xe có chiếc can nhựa. Từ chứng cứ bước đầu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định vụ hỏa hoạn không phải do sự cố phát sinh.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây chấn động dư luận, Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp làm rõ. Chưa tới 40 tiếng đồng hồ vào cuộc điều tra, lực lượng phá án đã bắt được Đào Danh Việt (SN 1961, ở xã Nhuế Dương), nghi can chủ mưu gây ra vụ cháy. Thật bất ngờ, Việt chính là anh ruột của bà Chiến.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận tham gia vụ phóng hỏa còn có Lò Văn Hà (SN 1990, quê Sơn La, trú Hà Nội). Ngay sau đó, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng này tại phòng trọ ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phía trước ngôi nhà xảy ra vụ phóng hỏa vợ chồng ông Mười là cửa hàng kinh doanh thiết bị điện - nước; còn phần sau là căn nhà 3 tầng kiên cố. Khoảng tháng 10-2018, Việt xây nhà mới ở thôn Thành Công, xã Nhuế Dương và do hai vợ chồng đi làm ăn xa nên Việt nhờ ông Mười - bà Chiến trông coi việc thi công, thanh toán tiền xây nhà. Sau đó, vì nghi vợ chồng ông Mười bớt xén tiền xây dựng dẫn đến mâu thuẫn, Việt nhiều lần nhắn tin dọa "xử" cả nhà.

Chiều 15-3-2020 tại phòng trọ ở Hà Nội, nhớ lại chuyện cũ, Việt nảy sinh ý định phóng hỏa nhà ông Mười để "dạy cho em rể bài học". Đến 18 giờ 40 cùng ngày, sau khi gọi điện rủ Hà tham gia và trên đường đón "chiến hữu", Việt ghé vào cửa hàng ở Q.Bắc Từ Liêm mua hai can nhựa loại 20 lít rồi cả hai chạy đến cửa hàng xăng dầu ở Q.Long Biên, Hà Nội, mua hơn 30 lít xăng đổ vào, sau đó thẳng tiến về Hưng Yên.

Tới nơi, thấy trời còn sớm, Việt chở Hà ra đường đê sông Hồng ngồi đợi. Đến nửa đêm, cả hai quay lại nhà ông Mười, mỗi người cầm 1 can xăng, mở nắp để chảy qua khe cửa vào trong. Sau đó, Việt cầm bùi nhùi, bảo Hà bật quẹt rồi ném vào. Thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội, cả hai liền phóng ra xe tẩu thoát về Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến cả nhà 4 người tử vong, thiệt hại tài sản 193,76 triệu đồng.

Với nhận định xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, hai BC đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình bốn người chỉ để thỏa mãn sự bực tức, hành vi phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn..., HĐXX đã tuyên phạt BC Việt tử hình về tội "giết người", 6 năm tù về tội "hủy hoại tài sản"; BC Hà lãnh án chung thân về tội "giết người", 4 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt, BC Việt lãnh án tử hình, BC Hà tù chung thân. Hội đồng xét xử buộc BC Việt bồi thường cho gia đình bị hại gần 1 tỷ đồng.

Thiêu sống người thân trong cơn "bốc hỏa"

Cũng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ngụ thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã nhẫn tâm phóng hỏa, cướp đi sinh mạng của vợ là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1971), con gái Nguyễn Thị Hiền (SN 1990), cháu ngoại Vũ Thị Liên (SN 2017) và con rể là Vũ Trọng Khanh (SN 1990).

Nguyễn Văn Hải lãnh án tử hình

Theo hồ sơ vụ án, chị Hiền kết hôn với anh Khanh năm 2016 và sinh bé Liên một năm sau đó, hai vợ chồng sống tại nhà anh Khanh ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Thời gian gần đây, do xảy ra mâu thuẫn nên chị Hiền chuyển về ở với vợ chồng ông Hải.

Tối 15-8-2021, trong lúc cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì xảy ra lời qua tiếng lại giữa ông Hải với con gái liên quan đến việc chị Hiền đưa cháu ngoại của ông về thăm nội vào dịp Rằm tháng 7. Cơn giận bốc lên vì con gái tỏ thái độ bất kính, ông Hải đã chạy đi mua 15 lít xăng, quay về hất vào phòng con gái rồi khai hỏa.

Khi đám cháy được khống chế, cảnh tượng thương tâm hiện ra: có đến 4 người bị thiêu chết, gồm bà Thanh, chị Hiền, anh Khanh, bé Liên và càng xót xa hơn khi ba người lớn quây vào một góc, bao quanh bé Liên. Có thể khi ngọn lửa bùng lên, các nạn nhân sau khi tìm cách thoát ra nhưng bất thành đã bảo nhau che chắn, bảo vệ cô bé nhưng vẫn không cứu được. Bản thân ông Hải cũng bị lửa táp, phải cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày 16-8-2021, ông này đã ra đầu thú.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 28-7-2022, BC Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ thái độ ăn năn, hối hận nhưng đã quá muộn! Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng tuyên tử hình BC về tội "giết người".

Khi lửa hận bùng phát...

Ngày 12-7-2022, khi Nguyễn Thị Hưng (SN 1972, ngụ P.Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đến nhà anh chồng là Nguyễn Cảnh (SN 1962, ở cùng địa phương) rước cháu nội, gặp ông Cảnh và vợ là bà Nguyễn Thị Bé dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại về chuyện đất đai, mồ mả. Mâu thuẫn này xảy ra từ năm 2017, tái diễn đầu tháng 7-2022 khiến Hưng ôm hận trong lòng, nay bị ông Cảnh mắng, Hưng càng tức tối, nảy sinh ý định phóng hỏa trả thù.

Ngày 13-7-2022, Hưng mua hơn 5 lít xăng, đạp xe đến nhà ông Cảnh. Để "đồ nghề" ngoài mái hiên, Hưng vào phòng khách "nói chuyện" với bà Bé. Thấy chị dâu đang bế cháu ngoại (SN 2022), Hưng định bỏ đi thì ông Cảnh xuất hiện, tiếp tục buông lời khó nghe. Cơn giận bộc phát, Hưng lấy can xăng đổ ra sàn, tạt vào chiếc võng bà Bé đang nằm đưa cháu, la lớn: "Hôm nay em và chị cùng chết!" rồi châm lửa khiến căn phòng bốc cháy dữ dội. Bà Bé bế cháu tìm cách thoát nhưng Hưng xô ngã dẫn đến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn. Đến 17 giờ cùng ngày, bị công an gần khu đường sắt thuộc P.Đồng Tâm phát hiện, Hưng định kết liễu cuộc đời nhưng được ngăn chặn kịp thời.

Xuất phát từ mâu thuẫn do chia quyền thừa kế, sáng 30-10-2022 ba chị em ruột (SN 1982, 1988, 1990, cùng ở Hưng Yên) đã phóng hỏa nhà mẹ ruột tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bằng 10 lít xăng, khiến dư luận phẫn nộ. Hậu quả: cả bốn mẹ con đều bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, người mẹ bỏng trên 60%, sốc nhiễm khuẩn, phải lọc máu. Sau gần 3 tuần điều trị, người con gái lớn (SN 1982) cũng tử vong hôm 18-11-2022.

Trong khi đó, xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông, Nguyễn Văn Bi (SN 1984, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã phóng hỏa căn nhà tại xã Mường Sang, cùng huyện của chị Hà Thị Hồng (SN 1993), gây thương vong cho 5 người.

Theo hồ sơ, Bi đã có vợ nhưng nảy sinh tình cảm và có con chung với chị Hồng. Sau đó, do ghen tuông với người phụ nữ này, ngày 06-7-2019 Bi gây gổ với 1 nam thanh niên ở huyện Mộc Châu.

Khoảng 6 giờ sáng 08-7-2019, Bi lái taxi chở theo can xăng 30 lít đến nhà chị Hồng. Nói chuyện một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, Bi chém chị này nhiều nhát gây thương tích. Chưa nguôi cơn tức, Bi tiếp tục đổ xăng ra sàn nhà, phóng hỏa. Ngọn lửa bùng lên khiến chị Hồng tử vong tại chỗ. Trong nhà lúc đó còn có mẹ và hai con gái của chị Hồng đều bị thương nặng. Bản thân Bi cũng làm "mồi" cho lửa! Cả bốn người được đưa đi cấp cứu nhưng Bi (thương tích 87%) và con gái (SN 2017, bỏng 70%) không qua khỏi.

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/ky-cuoi-boc-hoa-do-han-nguoi-than_140348.htmlNguồn: https://congan.com.vn/doi-song/ky-cuoi-boc-hoa-do-han-nguoi-than_140348.html