Tội ác của những kẻ "đùa với lửa": Khi "Hoạn Thư” bộc phát "lửa tình"

Yêu không được thì… đốt

Đó là Phan Văn Quang (SN 1965, thường gọi "Chín Cụt", quê Long An) - kẻ dùng 3 lít xăng phóng hỏa căn phòng trọ ở P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM, rạng sáng 12-6-2020, cướp đi sinh mạng 3 người. Nạn nhân của vụ án mạng kinh hoàng là bà Nguyễn Thị Dung (SN 1985) và 2 bé trai (SN 2005 và 2007) cùng quê An Giang.

Phan Văn Quang (cụt bàn tay) sa lưới sau khi gây án

Chỉ sau 30 giờ gây án, hung thủ đã sa lưới, khai nhận hành vi tội ác. Quang là người bỏ mối trái cây cho bà Dung bán tại một khu chợ ở Q.Bình Tân. Sau thời gian quan hệ làm ăn, Quang nảy sinh tình cảm với người phụ nữ kém mình đến 20 tuổi. Khoảng tháng 5-2020, quan hệ giữa hai người xấu đi, do nhiều lần bị từ chối, không muốn gặp mặt nên Quang nghi ngờ bà Dung có "nhân tình" mới.

Lúc 19h ngày 11-6-2020, Quang đến phòng trọ bà Dung giao trái cây, ở lại ăn cơm rồi chở hàng ra chợ Bình Điền. Vài tiếng sau, Quang quay lại phòng trọ thì bị bà Dung mắng chửi, dùng ghế đánh khiến gã tức giận, nảy sinh ý định trả thù. Lúc 1 giờ 30 ngày 12-6-2020, Quang tìm đến phòng trọ cùng can xăng 3 lít. Gã lấy các thùng xốp xếp trước cửa phòng, tạt xăng vào bên trong rồi phóng hỏa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến 3 người đang say giấc không kịp trở tay. Bà Dung có con gái 18 tuổi ở chung phòng trọ, đêm đó cô này làm thêm ca nên may mắn thoát nạn.

Theo người nhà của nạn nhân, Quang là người yêu đơn phương, thường đến phòng trọ, nhắn tin, gọi điện nhưng bà Dung quyết liệt từ chối do hai người chênh lệch tuổi tác, Quang lại bị tật, mất 1 bàn tay, chân đi khập khiễng...

Tại phiên tòa sơ thẩm được TAND TP.HCM mở ngày 14-5-2021, Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng cho rằng, chỉ phóng hỏa để "dọa" bà Dung vì đã từ chối tình cảm của bị cáo. HĐXX nhận định: Chỉ vì sự tức giận mà bị cáo đã ra tay phóng hỏa, khiến 3 người tử vong. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, sát hại nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quang tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt Quang phải chấp hành là tử hình. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 1,3 tỷ đồng.

Đòi chia tay, nhận ngay… 2 lít xăng (!)

Trước đó vào tháng 10-2018, Đặng Văn Thụ (SN 1979, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và bà Đinh Thị Hồng Đào (SN 1982, ngụ xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm nhưng gia đình bà Đào phản đối. Từ đó, bà Đào đòi chia tay, nhưng Thụ không chấp nhận, dẫn đến mâu thuẫn.

Gần nửa đêm 21-10-2018, Thụ từ phòng trọ của mình đến cửa hàng bánh kem và hoa tươi của bà Đào ở xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột để nói chuyện. Khi đi, Thụ mang theo can đựng 2 lít xăng. Lúc này, bà Đào đã đóng cửa ngủ cùng con gái Nguyễn Phương Quỳnh (SN 2003) và chị Nguyễn Thu Lụa (SN 2000, ngụ tỉnh Đắk Nông, phụ bán cửa hàng). Đi qua đi lại trước cửa đến hơn 4 giờ ngày 22-10-2018, Thụ đột nhập vào cửa hàng, đổ xăng ra sàn nhà rồi gọi "người tình" dậy. Gã hỏi bà Đào "còn muốn chia tay nữa không?" rồi lạnh lùng bật quẹt gas. Lửa bùng phát, bà Đào chạy lên gác lửng để cứu con gái và chị Lụa nhưng bị Thụ kéo lại.

Phát hiện cháy, người dân ứng cứu nhưng chỉ kéo được bà Đào và Thụ ra ngoài, còn hai cô gái bị lửa cướp đi sinh mạng. Cửa hàng hoa gần như bị thiêu rụi. Bà Đào được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Thoát chết, nhưng nạn nhân bị thương tật 58%.

Bị cáo Đặng Văn Thụ (áo sơ mi trắng) lãnh án tử ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-11-2019, Thụ khai không cố ý giết người. HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk nhận định: Từ lời khai của người bị hại, của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu thu thập được, có cơ sở xác định Thụ đã cố ý đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt, khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Dù gia đình Thụ đã bồi thường 200 triệu đồng cho các bị hại và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ (ông nội là Liệt sĩ; người nhà là Mẹ Việt Nam anh hùng), nhưng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ với nhiều tình tiết định khung tăng nặng. Do đó, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Thụ tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản"; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 500 triệu đồng. Thụ kháng cáo xin giảm án.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25-5-2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Thụ.

Tội ác không thể dung thứ

Ngày 20-01-2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, tuyên phạt bị cáo Danh Hiếu Nghĩa (SN 1978, tự Út Nghĩa, ngụ tỉnh Đồng Tháp, sống lang thang) mức án tử hình về tội "Giết người". Trước đó, Nghĩa bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) tuyên phạt tù chung thân.

Theo hồ sơ, Nghĩa và bà Đỗ Thị Phượng (SN 1972, ngụ P12, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) có quan hệ tình cảm từ cuối năm 2019. Đầu năm 2020, Nghĩa nghi ngờ bà Phượng còn qua lại với chồng cũ nên ghen tức. Từ đó, gã có ý định sát hại người tình.

Bị cáo Danh Hiếu Nghĩa (áo thun đen) không thoát án tử hình vì tội ác đã gây ra

Khoảng 23 giờ ngày 26-3-2020, Nghĩa mang can xăng cùng dao đến gần nhà bà Phượng. Ngồi chờ đến 2 giờ ngày hôm sau, Nghĩa dùng dây kẽm buộc cửa nhà bà Phượng và một số nhà lân cận. Sau đó, Nghĩa đổ xăng từ cửa sổ vào phòng, phóng hỏa, rồi tẩu thoát. Công an P12, TP.Vũng Tàu có mặt cùng người dân dập lửa, đưa nạn nhân và con trai (SN 2000) đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Phượng đã tử vong 1 ngày sau đó. Người con trai may mắn thoát khỏi tử thần, nhưng thương tật đến 68%.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-8-2020, TAND tỉnh BR-VT tuyên phạt Nghĩa tù chung thân về tội "Giết người", buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 375 triệu đồng.

Với nhận định cấp sơ thẩm tuyên mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị tăng hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát quy kết: Bị cáo phạm tội có tính toán, chuẩn bị các công cụ từ trước; dùng dây kẽm buộc cửa 4 nhà lân cận nhằm cản trở sự cứu giúp cho bị hại. Bị cáo thực hiện hành vi đến cùng, con trai của bà Phượng không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định: Hành vi của bị cáo thể hiện côn đồ, mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Từ đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt tử hình Danh Hiếu Nghĩa về tội "Giết người".

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CNCH) thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM: "Thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại gánh nặng, nỗi đau cho gia đình và xã hội không gì có thể bù đắp được. Bên cạnh những vụ cháy nổ do nguyên nhân khách quan thì nhiều vụ do có người cố ý gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn, trả thù cá nhân hay vì mục đích khác (nhằm phi tang chứng cứ, để bảo hiểm bồi thường...). Những vụ cố ý phóng hỏa thường được các đối tượng ra tay vào ban đêm, thời điểm mà mọi người đang ngủ say nên hậu quả càng thêm nghiêm trọng, có những vụ vô cùng thảm khốc. Các đối tượng nghĩ sẽ che giấu được hành vi phạm tội của mình, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, nguyên nhân gây cháy nổ đều được làm rõ. Những kẻ gây án trước sau cũng bị pháp luật trừng trị. Thực tế, đã có nhiều vụ phóng hỏa dẫn đến chết người, đối tượng gây án bị xử tử hình về tội "Giết người". Đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tuyệt đối không nên "đùa với lửa"...

