Tiếng thét lúc nửa đêm giữa đại ngàn: Cái chết bí ẩn của người buôn bò xấu số

Cách đây gần 10 năm, người dân tại xóm Vị Khe (xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới không nguyên vẹn, nằm dưới ta luy đường. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao cả vùng cao nguyên đá vốn dĩ bình yên.

Hiện trường kinh hoàng

Sáng sớm 5/8/2013, con đường đất liên thôn chạy vắt qua xóm Vị Khe còn phủ đầy sương muối. Một vài người dân vội vã di chuyển cho kịp công việc trên nương.

Người đàn ông trung tuổi dắt bò đi thả, khi đến khu vực ta luy đường thì bất giác ngửi thấy mùi ngai ngái, khó chịu. Người này dừng lại, cúi xuống phía dưới thì bàng hoàng phát hiện một thi thể người nằm vắt vẻo. Thi thể ấy chỉ còn phần thân dưới, mất phần đầu.

Thông tin ngay lập tức được báo về Công an huyện Mèo Vạc và Công an tỉnh Hà Giang. Nhận định đây có thể là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng điều tra chủ chốt của Công an Hà Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thi thể được xác định là nam giới, có thể tử vong trước đó nhiều giờ đồng hồ. Phần đầu của nạn nhân đã biến mất và có vết cắt rất rõ ràng. Phần thi thể còn lại chưa có dấu hiệu bị phân hủy, rải rác nhiều vết thương khác.

Tại hiện trường, công an cũng phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda không có biển kiểm soát, nghi là xe máy của nạn nhân. Quá trình lục tìm cũng chẳng phát hiện bất cứ giấy tờ tùy thân nào có thể giúp làm rõ nhân thân người đàn ông xấu số ấy.

Việc xác định danh tính lúc này phụ thuộc vào trưng cầu giám định vân tay. Do thi thể vẫn chưa phân hủy nên chỉ ít giờ sau, nạn nhân được làm rõ là anh Tráng A Miều (SN 1971, trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Công tác khám nghiệm cũng chỉ ra, nạn nhân Miều bị sát hại một cách hết sức dã man. Việc phần đầu của anh này bị mất chắc chắn là do hung thủ cố tình để phi tang, che giấu hành vi phạm tội, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi xác định danh tính nạn nhân.

Những manh mối

Anh Miều sinh sống tại huyện Yên Minh, vậy lý do gì khiến người đàn ông này bị sát hại ở Mèo Vạc? Phải chăng nạn nhân vô tình đi qua đây rồi gặp nạn hay có ai đó đã "điều" đến rồi ra tay?

Các điều tra viên Công an tỉnh Hà Giang đặt ra nhiều giả thuyết, trong đó rất có thể anh Miều bị sát hại do mâu thuẫn, thù tức cá nhân.

Qua xác minh, công an được biết anh Miều vốn hành nghề xe ôm. Tuy nhiên, người này cũng thường xuyên đi thu mua bò thịt để bỏ mối cho các nhà buôn trên địa bàn Yên Minh.

Trong cuộc sống hằng ngày, hàng xóm đánh giá anh Miều hiền lành, chăm chỉ nên không có mâu thuẫn với ai. Về công việc làm ăn, anh Miều sòng phẳng, không nợ nần, không dính vào các tệ nạn xã hội. Chính vì thế những mối quan hệ này chưa bao giờ nảy sinh "đối đầu", thù ghét…

Như vậy, việc anh Miều bị sát hại chắc chắn không xuất phát từ nguyên nhân thù oán cá nhân.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 4/8 anh Miều đi xe máy hiệu Honda ra khỏi nhà và không nói là có việc gì. Người thân cũng chỉ đoán chắc anh này đi gặp gỡ họ hàng hay bạn bè mà thôi. Khi đi, ngoài chiếc xe máy, anh Miều còn mang theo một số tiền mặt. Vào thời điểm thi thể nạn nhân được phát hiện, số tài sản trên đã biến mất.

Những chi tiết này khiến Công an tỉnh Hà Giang nhận định, anh Miều đã bị sát hại để cướp tài sản. Như thế nghĩa là hung thủ có thể là bất kỳ ai, có thể quen biết, cũng có thể chỉ là một kẻ qua đường bất giác nổi lòng tham. Lúc này, diện truy xét trở nên rất rộng.

Mò kim đáy bể

Vụ án kinh hoàng này đã khiến người dân trên địa bàn trở nên hoang mang, nó cũng vô tình gây áp lực cho lực lượng Công an Hà Giang. Nếu không sớm bắt hung thủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự.

Các trinh sát tỏa đi khắp xã Nậm Ban, họ nhận được thông tin, vào ngày 4/8 người dân có nhìn thấy anh Miều đi lại nhiều vòng quanh xã. Có người nói, anh Miều đi và hỏi mua bò.

Đêm 4/8 đến rạng sáng 5/8, ở xã Nậm Ban trời mưa rất to. Chính vì thế hầu hết những dấu vết sinh học tại nơi phát hiện thi thể anh Miều đã không còn nguyên vẹn. Chưa kể, do thời tiết xấu, người dân ở trong nhà nên khi anh Miều bị sát hại đã không có nhân chứng nào biết việc.

Các điều tra viên tiến hành sàng lọc, tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng nghiện ma túy, đối tượng có tiền án tiền sự, cờ bạc và bất minh về tài chính trên địa bàn. Tuy nhiên, dù hàng chục đối tượng được gọi hỏi nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Cái chết của anh Miều dường như được bao phủ bởi một lớp "sương mù" dày đặc.

(Còn nữa)

