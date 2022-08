Xác chết dưới ao bèo: Cảnh “nóng” trong phim khiến gã trai trẻ nổi "máu dê"

Thứ Hai, ngày 29/08/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an Thanh Hoá đã dựng lên chân dung các đối tượng khả nghi tại địa phương. Tuy nhiên, do số đối tượng nhiều nên công tác sàng lọc gặp khá nhiều khó khăn.

Lật mặt hung thủ

Khu vực nạn nhân bị sát hại khá vắng vẻ, rất ít người lạ hoặc không có công việc qua lại. Nơi này chỉ có người dân trong thôn chăn thả gia súc hoặc trồng keo. Chính vì thế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nghi phạm là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại và có thể quen biết với nạn nhân H.

Khi Ban chuyên án xác định nghi phạm phải là người địa phương và quen biết với nạn nhân thì diện nghi vấn đã được thu hẹp.

Tại xã Đông Cương, một tổ công tác khác đã rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng hình sự, hay rượu chè, tụ tập, có các vết thương dạng cào, cấu trên cơ thể và các đối tượng từng đi làm ăn xa về.

Chưa đầy một ngày sau, chân dung nghi phạm đã được xác định, đó là Lê Đỗ Đạt (22 tuổi, ở xóm 5, xã Đông Cương). Lúc đầu, khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra, Đạt dứt khoát không nhận. Về những vết xước khác thường trên người, Đạt cho rằng, do bị say rượu nên ngã vào bụi rậm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục và sự động viên của các cán bộ Công an, đến 15h chiều 14/11, Đạt đã cúi đầu nhận tội.

Hiện trường và hung khí gây án

Đền tội

Theo lời khai của Đạt thì chiều xảy ra vụ án, hắn cùng với một số bạn bè tụ tập uống rượu. Khi men đã ngà ngà, Đạt khật khưỡng vào núi tìm bò và phát hiện chị H. đang đi một mình.

Các cảnh "nóng" trong những bộ phim đen và những điều học được trong khi làm thuê đã khiến Đạt nảy sinh ý định hãm hại chị H. Chính vì vậy, hắn đã tóm tay nạn nhân kéo giật lại.

Bị bất ngờ, chị H. hô hoán mong có người cứu giúp. Tuy nhiên, thú tính đã khiến Đạt quên đi tất cả, hắn bóp cổ nạn nhân rồi cưỡng bức chị. Do quá hoảng sợ nên chị H. ngất đi. Đến lúc này, Đạt mới thấy lo lắng bởi là người cùng xã nên chắc chị sẽ biết hắn. Chính vì vậy, hắn liền tìm cách giết chị để bịt đầu mối, sau đó giấu xác chị H. xuống ao bèo.

Không lâu sau, phiên tòa xét xử Lê Đỗ Đạt về tội "Giết người", "Hiếp dâm" diễn ra trong không khí rất nặng nề khi gia đình bị hại đưa hai con nhỏ với vành khăn tang trắng, di ảnh, khóc thảm thiết tại phiên tòa. Cạnh đó là những người thân của bị hại trong tâm trạng ngùn ngụt lửa căm hờn đổ dồn về phía bị cáo.

Hàng trăm người dân có mặt với những lời lẽ không thiện cảm dành cho Đạt, lấn át đi những tiếng thổn thức của mẹ Đạt dưới khán phòng. Đạt bị Tòa tuyên mức án tử hình cho hai tội danh "Giết người", "Hiếp dâm".

Cuối cùng, kẻ thủ ác đã phải trả giá thích đáng cho hành động của mình, nhưng còn đằng sau đó là nỗi đau của hai bên gia đình bị cáo lẫn bị hại đều không dễ gì xua tan đi được.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xac-chet-duoi-ao-beo-va-qua-trinh-lat-mat-ga-hang-xom-thu-tinh...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xac-chet-duoi-ao-beo-va-qua-trinh-lat-mat-ga-hang-xom-thu-tinh-p2-canh-nong-trong-phim-khien-ga-trai-tre-noi-mau-de-172220812111648632.htm