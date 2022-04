Tiếng súng oan nghiệt giữa mâm cơm tối khiến 7 người thương vong: Tấn bi kịch nghiệt ngã

Giữa mâm cơm tối, khi cả gia đình anh Tình đang quây quần thì bất ngờ bị bắn liên tiếp khiến 7 người thương vong.

Tiếng súng oan nghiệt

Tối 13/1/2020, gia đình anh Phạm Văn Tình (SN 1975, trú thôn Thâm Mò) và vợ là Hoàng Thị Hà (SN 1983, tên các nạn nhân đã được thay đổi) tổ chức tiệc ăn uống và mời bạn bè, người thân đến chung vui và xem bóng đá. Khi bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì bất ngờ một loạt tiếng nổ mạnh vang lên khiến cháu P.T.P (SN 2008, con trai chị Hà) gục xuống, tử vong tại chỗ. Quá bất ngờ, mọi người bàng hoàng phát hiện tiếng nổ là tiếng súng và cả nhà đang là mục tiêu “xả đạn”.

Bữa cơm ấm cúng lập tức biến thành một bãi chiến trường khi ai nấy nháo nhào tìm chỗ núp, có người thì nhanh chóng chạy thoát thân. Trong vài giây ngắn ngủi, một loạt tiếng súng vang lên. Anh Vũ Xuân Hoàng (SN 1983, trú xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc) – một vị khách được anh Tình mời đến đã lao tới che chắn cho cháu P. nhưng lúc này đã quá muộn, bản thân anh cũng bị trúng đạn ở phần bẹn trái, tổn thương tĩnh mạch đùi.

Nơi xảy ra vụ việc

Anh Hoàng Quốc Hùng (SN 1976 – anh trai chị Hà) nghe thấy tiếng súng nổ đã chạy thoát thân vào trong xưởng làm lốp ô tô của gia đình nhưng không may vẫn bị trúng đạn vào phần lưng. Khi kết thúc tiếng súng, mọi người nhìn ra ngoài thì phát hiện một đối tượng nam giới đội mũ lưỡi trai, tay cầm súng đang tẩu thoát khỏi hiện trường, nhanh chóng như cách hắn mang cơn ác mộng đến với gia đình anh Tình.

Bi kịch sau bữa cơm

Vụ nổ súng trong chớp nhoáng đã cướp đi sinh mạng của cháu P. và anh Hùng, đồng thời khiến 5 người khác bị trọng thương lần lượt là anh Vũ Xuân Hoàng, chị Chu Thị Hải (SN 1990, cùng trú xã Hồng Phong), chị Hoàng Thị Hà, chị Hoàng Thị Tân (SN 1981 – chị gái chị Hà) và cháu Nguyễn Văn Trường (SN 2001). Bỗng chốc, gia đình anh Tình phải đón nhận thảm kịch tang thương vào những ngày cận Tết.

Thông tin về vụ nổ súng nhanh chóng được báo tin đến cơ quan công an. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Cao Lộc đã lập tức phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và truy vết nghi phạm gây án. Người dân quanh khu vực cũng biết đến sự việc ngay sau đó, và tin đồn về một “gã điên” xả súng giết người nhanh chóng lan ra toàn xã Phú Xá và huyện Cao Lộc khiến ai cũng nơm nớp lo sợ, bất an, gây rối loạn an ninh trật tự của một vùng quê yên bình.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 21h tối 13/1/2020. Thời điểm này, trong nhà anh Tình có hơn 10 người đang ăn cơm, uống nước tại khu vực bếp, tất cả thành viên tham gia bữa cơm đều là người thân, bạn bè và người giúp việc của gia đình anh Tình.

Khi mọi người đang ăn cơm thì bất ngờ có một đối tượng nam giới đội mũ lưỡi trai, dùng súng AK47 từ đằng sau nhà bắn 4 phát đạn từ bên ngoài vào qua cửa sổ gian bếp, 1 viên trúng cháu P.T.P khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. Các nạn nhân đã nhanh chóng tìm chỗ trốn và chạy ra ngoài, tuy nhiên nghi phạm không buông tha mà đi vòng ra phía ngoài nhà tiếp tục nổ súng liên tiếp.

Nghi phạm nổ súng được camera ghi lại

Sau đó, đối tượng đi sang xưởng làm lốp xe ô tô của anh Hoàng Quốc Hùng và tiếp tục nã nhiều phát đạn khiến anh Hùng tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn, để lại hiện trường vương vãi vỏ và đầu đạn.

Đến sáng 14/1/2020, sau 1 đêm điều tra, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được hung thủ gây án là Lý Văn Sắn (SN 1970, cùng trú thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) – chồng cũ của chị Hoàng Thị Tân. Tuy nhiên lúc này, Sắn vẫn đang lẩn trốn.

