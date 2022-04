Tiếng súng oan nghiệt giữa mâm cơm khiến 7 người thương vong: Chân dung kẻ máu lạnh

Với một lý lịch bất hảo khi sống lang thang và nghiện ngập, Lý Văn Sắn đã rắp tâm gây ra thảm kịch kinh hoàng cho gia đình vợ cũ.

Gã chồng cũ nghiện ngập

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 người chết, 7 người bị thương tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là Lý Văn Sắn (SN 1970, trú thôn Thâm Mò).

Lý Văn Sắn là người thôn Thâm Mò, trước khi kết hôn với chị Hoàng Thị Tân (SN 1981, cùng trú xã Phú Xá) – một trong các nạn nhân thì Sắn đã có một đời vợ. Sống với người chồng nghiện ngập nên người phụ nữ này cũng không thể chịu đựng được và hai người đã chấm dứt hôn nhân từ lâu.

Sau đó, Sắn tìm hiểu và kết hôn với chị Tân vào năm 2012. Bản tính Sắn không thay đổi khi vẫn lười lao động, nghiện càng nặng thêm nên cuộc hôn nhân này nhanh chóng đi đến hồi kết vào năm 2015 khi cả hai quyết định ly hôn.

Chị Tân từng chia sẻ trên báo chí vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra về việc suốt từ thời điểm ly hôn, Sắn vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện làm phiền, đòi quay lại nhưng chị Tân không đồng ý, gia đình chị Tân cũng kịch liệt phản đối. Sau khi ly hôn, Sắn bán hết đất đai, nhà cửa, sống cuộc sống lang thang giữa hai biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện chiếc ba lô mà Lý Văn Sắn để lại trong quá trình tẩu thoát. Bên trong chiếc ba lô này có 1 can xăng và 1 chiếc bật lửa, rất có thể là tang vật Sắn dùng làm “phương án dự phòng” để sát hại cả nhà vợ cũ.

Truy bắt

Đến ngày 17/1/2020, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh truy nã bị can đối với Lý Văn Sắn về các hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, Sắn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi dùng súng bắn hàng chục phát đạn làm 7 người thương vong đều là thành viên gia đình vợ cũ Hoàng Thị Tân. Gây án xong, Sắn đã lẩn trốn vào cánh rừng thuộc xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Đây là khu vực có vị trí “đắc địa” cho một tên tội phạm nguy hiểm lẩn trốn. Xã Bảo Lâm với diện tích chủ yếu là những cánh rừng rậm, có đường tỉnh lộ 746 nối với Quốc lộ 1A. Từ đây có thể dễ dàng đào tẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Pò Nhùng, giáp với cửa Dầu Ải của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng hình sự, cơ động và chó nghiệp vụ quần thảo cánh rừng ở xã Bảo Lâm. Từng bụi cây, từng ngọn cỏ, từng hốc đá, hang động trong rừng đều được rà soát chặt chẽ nhưng Lý Văn Sắn vẫn “bặt vô âm tín”, gã lang thang với nhiều kinh nghiệm sống hai vùng biên giới tiếp tục lẩn trốn cơ quan công an.

Cũng trong quá trình truy bắt Lý Văn Sắn, cơ quan công an đã bước đầu xác định nguyên nhân khiến Sắn gây án là do đối tượng muốn quay lại với chị Hoàng Thị Tân, tuy nhiên bị bản thân chị Tân và gia đình phản đối. Cay cú, Sắn đã rắp tâm gây ra thảm kịch kinh hoàng với cả nhà vợ cũ để trả thù.

Sau 8 ngày kể từ khi vụ nổ súng xảy ra, sáng 21/1/2020 (tức 27 Tết Nguyên đán Canh Tý), các trinh sát thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện Lý Văn Sắn đã tử vong trong cánh rừng thuộc xã Bảo Lâm. Thời điểm được phát hiện, khẩu súng AK47 cùng nhiều viên đạn đặt cạnh thi thể Sắn cũng được lực lượng công an thu giữ. Nguyên nhân Sắn tử vong được xác định là do tự tử.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tieng-sung-oan-nghiet-giua-mam-com-toi-khien-7-nguoi-thuong-vong-chan-dung-ke-mau-lanh-ky-2-a533705.html