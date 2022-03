Nổ súng bắn chết người rồi cùng bạn gái trốn trong vườn cao su

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 16:02 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã bắt giữ được Linh và Nguyệt khi hai đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực vườn cao su.

Các đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 2 đối tượng gồm Võ Văn Linh (SN 1992, trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1989, trú huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 28/3, nhóm của Linh, Nguyệt và Nguyễn Văn Tới (SN 2002, trú huyện Tháp Mười) có mâu thuẫn với nhóm của Võ Văn Nhã (SN 1989, cùng trú huyện Tháp Mười) tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Sau đó, hai nhóm xảy ra cự cãi.

Quá trình lời qua tiếng lại, Linh bất ngờ sử dụng súng dạng rulo bắn chết nạn nhân Nhã. Gây án xong, cả 3 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyễn Văn Tới đã đến trụ sở Công an xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đầu thú ít giờ sau đó.

Tiếp nhận thông tin, phòng PC02 đã huy động lực lượng, sau hơn 48 giờ lần theo dấu vết của các đối tượng, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ Linh và Nguyệt vào khoảng 6h45 sáng 31/3. Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang lẩn trốn tại vườn cao su, thuộc ấp Long Hưng, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Nguồn: http://danviet.vn/no-sung-ban-chet-nguoi-roi-cung-ban-gai-tron-trong-vuon-cao-su-502022313163151...Nguồn: http://danviet.vn/no-sung-ban-chet-nguoi-roi-cung-ban-gai-tron-trong-vuon-cao-su-50202231316315180.htm