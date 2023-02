Thiếu nữ 15 tuổi mua ma tuý để bán lại cho con nghiện kiếm lời

Trước đó, khoảng 17h ngày 7-9, tại khu vực ấp Tân Lợi, lực lượng Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Tân Phú bắt quả tang C. cất giấu trong người 8 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Đồng thời phát hiện tại hiện trường còn có 3 đối tượng khác có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Võ Thị Mộng C.

Số ma tuý tang vật. Ảnh: Anh Tầm.

Tại cơ quan công an, C. khai nhận: chất tinh thể màu trắng trong các bọc nilon trên là ma túy tổng hợp, mua tại khu vực cầu kênh Ba Dầu (xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) với giá 1 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Khi đến khu vưc trên, C. bán lại cho nhóm đối tượng nghiện đang sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

