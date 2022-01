Thiếu niên 16 tuổi lãnh 7 năm tù vì ‘yêu’ bạn gái 11 tuổi

Thứ Năm, ngày 13/01/2022 20:00 PM (GMT+7)

H. quen bạn gái 11 tuổi qua mạng xã hội, cả hai nảy sinh tình cảm rồi nhiều lần quan hệ với nhau...

Ngày 13-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt LVH (hơn 16 tuổi) 7 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, tòa cũng ghi nhận gia đình bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho bị hại 5 triệu đồng (trước đó đã bồi thường được 20 triệu).

LVH. nghe tòa sơ thẩm tuyên án ngày 13-1. Ảnh: Nhẫn Nam

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, H. làm quen với em T. (hơn 12 tuổi). Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm. Trong thời gian từ ngày 28-4-2021 đến ngày 1-5-2021, cả hai thường cùng nhau đi chơi đến tối muộn và xin ngủ nhờ nhà người thân, nhà nghỉ. Tại đây, H. đã thưc hiện hành vi giao cấu và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với T.

Ngày 24-5, T. kể việc có quan hệ với H. cho cha ruột nghe nên người này đã trình báo công an về hành vi của H. Khi hay tin cha của T. tố giác đến công an nên H. lo sợ bỏ trốn, đến ngày 18-6-2021 thì ra công an trình diện.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, H. mới 16 tuổi 13 ngày còn bé gái mới 11 tuổi 4 tháng 19 ngày.

