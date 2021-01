Thanh niên trói người phụ nữ ngoại quốc, cướp tài sản ở chung cư cao cấp

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ngày 29/1, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự với đối tượng Đồng Cao Bằng (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, trưa 28/1, bà K.N (SN 1971, mang quốc tịch Nhật Bản, ngụ quận 2) tới Công an TP.Thủ Đức trình báo về việc bị đối tượng dùng dao khống chế kẹp cổ, dùng băng keo trói tay, bịt miệng, cướp ở căn hộ chung cư Xi River View Palace (phường Thảo Điền) vào sáng cùng ngày.

Công an lấy lời khai với Bằng.

Bà N cho biết tài sản bị cướp gồm: Nữ trang, đồng hồ, nước hoa, tiền mặt, 7 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 máy laptop… Tổng tài sản trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức đã có mặt, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường. Do tính chất liên quan đến người nước ngoài, lực lượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tiến hành điều tra.

Bằng nghiệp vụ, chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ được Bằng là nghi can gây án. Qua làm việc, Bằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, công an đang làm rõ động cơ gây án của đối tượng.

