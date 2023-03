Thảm kịch của người phụ nữ có chồng cặp bồ với nữ sinh: Hiện trường bị dàn dựng

Đó là ngày Lễ Tình nhân năm 2013 khi cảnh sát thành phố Peoria (bang Illinois, Mỹ) nhận được tin báo cáo về một vụ đột nhập, cướp của và giết người. Cuộc điều tra sau đó đã giúp cảnh sát khoanh vùng được một kẻ tình nghi, tuy nhiên danh tính của hắn lại khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Nathan Leuthold trở thành nghi phạm số một trong cái chết của vợ anh ta.

Hành động khác thường

Trong suốt thời gian điều tra vụ án mạng của Denise Leuthold, cảnh sát không hề công khai bất kỳ chi tiết nào cho đến khi tuyên bố một thông tin gây sốc vào nửa tháng sau đó. Chồng của Denise – Nathan Leuthold đã bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của vợ.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Nathan cho biết, chiều hôm xảy ra án mạng, người giữ trẻ đã gọi cho anh ta nói rằng Denise không đến đón con út của họ. Sau đó, Nathan gọi điện cho bố mẹ vợ hỏi xem có biết tin tức gì từ Denise không và được biết Denise cũng không trả lời điện thoại của họ. Nathan sau đó tới đón con và trở về nhà thì phát hiện cửa sổ bị vỡ còn cửa gara mở.

Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, ngay từ đầu cảnh sát đã coi Nathan là nghi phạm. Họ nhận thấy hành vi và hành động của anh ta “hơi khác thường”.

Nathan nói ngôi nhà của mình có kẻ gian đột nhập và cho biết, anh ta sẽ không vào trong. Trong suốt cuộc gọi, anh ta không có chút nào thể hiện sự lo lắng cho vợ mình. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy Nathan đứng bên kia đường. Anh ta không hỏi xem chuyện gì đang xảy ra hay vợ mình có ổn không. Nathan sau đó cùng cảnh sát vào bên trong nhưng chỉ đi tới những khu vực không có thi thể của vợ anh ta.

Hiện trường bị dàn dựng

Lúc đầu, cảnh sát nghĩ rằng đã có một vụ cướp vì mọi thứ bị ném lung tung. Đây là lúc Nathan nói với họ rằng anh ta sở hữu 3 khẩu súng, 2 trong số đó đã bị mất và chính là khẩu súng đã giết chết vợ anh ta.

Kiểm tra kỹ, điều tra viên kết luận ngôi nhà không có dấu hiệu của việc đột nhập, hiện trường bên trong đã được dàn dựng để trông giống như một vụ trộm. Đồ điện tử trong phòng khách không bị đánh cắp và các ngăn kéo bàn, tủ được đặt trên sàn chứ không phải bị đổ ra. Ngôi nhà không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đã từng diễn ra cuộc vật lộn. Một chiếc áo len màu đen được tìm thấy trong tủ quần áo có vết đạn ở trên.

Ngoài ra, một người hàng xóm cho biết, đã nhìn thấy Nathan vào khoảng 12h20, khi anh ta đang đi bộ trên đường Mossville về phía ngôi nhà, cách không xa bãi đỗ xe nơi người ta tìm thấy xe của Denise. Trong khi đó, Nathan nói anh ta rời khỏi nhà lúc 11h15 và không quay lại cho đến khoảng 15h, thời điểm anh ta gọi cho cảnh sát.

Chỉ một ngày sau khi Denise bị sát hại, cơ quan chức năng đã đệ trình yêu cầu niêm phong két ký gửi an toàn của Nathan tại ngân hàng với lý do anh ta có thể trốn khỏi đất nước. Lục soát xe của Nathan, cảnh sát tìm thấy ngoại tệ, chìa khóa két an toàn và nhiều hộ chiếu giả.

Khi họ đưa anh ta vào phòng thẩm vấn, họ nói với anh ta rằng vợ anh ta đã bị giết bởi một phát súng vào đầu. Nathan thậm chí cũng không cố tỏ ra ngạc nhiên hay thể hiện sự quan tâm đến tin tức này.

Cuối cùng, cảnh sát không mất nhiều thời gian để tìm ra động cơ của vụ giết người khủng khiếp này.

