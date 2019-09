Thảm án vì đất

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Cuộc thảm sát xảy ra tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) có lẽ là vụ việc giải quyết mâu thuẫn gia đình "đẫm máu" nhất từ trước tới nay. Nó khiến cho bất cứ người có lương tri nào cũng cảm thấy đau xót...

Vì đất, vì tiền có thể khiến nhiều người mờ mắt để lao vào những cuộc tranh chấp chính với người ruột thịt. Có những vụ việc, nhẹ thì không nhìn mặt nhau, nặng hơn thì có người bị thương, người đi tù sau những cuộc xung đột để nhận phần hơn trong cuộc phân chia tài sản.

Nhưng cuộc thảm sát xảy ra tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) có lẽ là vụ việc giải quyết mâu thuẫn gia đình "đẫm máu" nhất từ trước tới nay. Nó khiến cho bất cứ người có lương tri nào cũng cảm thấy đau xót, thậm chí không dám đọc báo, không dám xem đoạn clip gây tội ác của hung thủ đang được post đầy rẫy trên mạng.

Sát hại cả nhà em ruột

Sáng 1-9, khi người dân còn đang tận hưởng ngày nghỉ lễ thứ hai, trên cộng đồng mạng xuất hiện một đoạn clip với tiêu đề "hỗn chiến tại thôn Bồng Lai" (xã Hồng Hà). Nội dung clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông, tay lăm lăm con dao dài, liên tiếp chém vào những người đang nằm dưới đất. Dù những nạn nhân này không còn cử động, có lẽ đã tử vong vào thời điểm đó nhưng đối tượng cầm dao vẫn không buông tha.

Vụ việc xảy ra vào 7h30 cùng ngày, khi đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại thôn Bồng Lai) cầm dao sang nhà em trai ruột là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) mục đích là để truy sát bởi những mâu thuẫn lâu năm. Khi người nhà lao vào can ngăn không cho Đông tiếp tục chém ông Hải, đối tượng đã xuống tay khiến con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ.

Chưa dừng ở đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải); chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, con gái chị Nhung). Ba nạn nhân này sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà Việt và cháu My đã tử vong vào chiều 1-9, tại Bệnh viện Việt Đức.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường nhưng bước đầu thuyết phục Đông bỏ hung khí không thành công. Đối tượng còn liều lĩnh dùng dao tấn công lực lượng của xã. Sau đó, khi biết mình không thể thoát, đối tượng máu lạnh này liền bỏ dao, vào nhà ngồi uống nước chờ Công an huyện đến bắt giữ.

Bà ngoại cháu My khóc ngất khi biết tin.

Liên quan đến vụ trọng án trên, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết: Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai. Được biết, dù là hai anh em ruột nhưng ông Đông và ông Hải thường xuyên cãi vã, thậm chí ra đường còn không chào hỏi nhau.

Còn theo ông N.V.S (hàng xóm của hai gia đình ông Hải và ông Đông) thì: "Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng là do hai anh em Đông và Hải có mâu thuẫn đất đai. Tối ngày 31-8, ông Đông gọi ông Hải sang để nói chuyện nhưng ông Hải không sang mà cho cậu con trai sang nhà. Sáng 1-9, khi ông Hải gọi thợ ép cọc về ép móng thì ông Đông vác dao sang chém cả nhà ông Hải".

Người dân địa phương cho biết, Đông đã có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khá giả. Đông không có nghề nghiệp nên ở nhà; còn gia đình ông Hải thì làm nghề lao động tự do. Gia đình anh em nhà ông Hải và Đông có 3 trai, 4 gái. Cả hai sống trên mảnh đất của cha ông để lại, còn một người anh trai thì sống ở Lâm Đồng.

Hiện trường vụ án.

Nạn nhân chuẩn bị xây nhà

Tối 1-9, hàng trăm người dân tại thôn Bồng Lai đã tập trung đến đưa tiễn nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm án kinh hoàng này. Đám tang có rất đông người thân tham dự, ai cũng đau xót trước cái chết của cháu bé tội nghiệp, nhiều người đã phải bật khóc thành tiếng khi đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương.

Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết, do đang là đợt nghỉ lễ nên gia đình con gái ông Hải về nhà bố mẹ chơi, hơn nữa vào ngày 2-9, nhà ông Hải dự định tiến hành làm lễ động thổ để xây nhà mới, nên các con cháu mới tập trung về nhà đông như vậy.

"Không ai ngờ ngày vui thì lại thành một ngày thảm họa, cả nhà đều phải chịu cảnh tang thương. Niềm vui chưa kịp hưởng thì tai họa ập xuống đầu nhà ông ấy. Đáng thương nhất là cháu My, cháu mới có 1 tuổi mà cũng không thoát nạn", một người thân trong gia đình ông Hải đau xót nói.

Kể lại vụ việc, ông Phong (hàng xóm nhà ông Hải) cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, trong gia đình có 6 người, nhưng con trai ông Hải may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Người con rể lái taxi, khi nhận được tin dữ chạy về đã chứng kiến cảnh tượng tang thương.

"Lúc anh con rể chạy về, định lao vào trong nhưng mọi người giữ lại vì sợ lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Lúc đó anh này cũng định lái xe đưa các nạn nhân đi viện nhưng mọi người cản lại vì sợ tinh thần đang kích động, lái xe không an toàn lại gây tai nạn. Người dân đã tự bảo nhau đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khi bị giữ lại phía ngoài, con rể ông Hải gào khóc rất thảm thương", ông Phong kể lại.

Người hàng xóm này cho biết, ở địa phương, ông Nguyễn Văn Hải hàng ngày đi làm công nhân vệ sinh môi trường để kiếm sống. Còn bà Việt vợ ông Hải làm lao động tự do, hàng ngày đi chạy hàng chợ. Chính ông Phong cũng bất ngờ trước vụ việc bởi một ngày trước đó, ông với ông Hải còn ngồi uống nước nói chuyện và cũng không nhắc gì đến những mâu thuẫn trong nhà.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thẩm vấn hung thủ (Ảnh: ANTĐ)

Hung thủ định tự sát

Ông Phong cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ và rất nhanh chỉ vài phút, vì thế mọi người không ai kịp trở tay hay ứng cứu.

"Cháu ngoại của ông Hải mới hơn một tuổi cũng bị chém trúng mấy lần. Dù con dâu ông Hải - mẹ cháu bé cố gắng che chắn cho con nhưng không được. Những nạn nhân bị chém kêu la thất thanh lắm, nhưng đúng lúc đó chỉ có mấy người chứng kiến, nghi phạm lại gây án quá dã man nên không ai dám vào can ngăn. Sau khi gây án xong, ông Đông vẫn bình tĩnh không có gì hốt hoảng, sợ hãi. Khi Công an có mặt tại hiện trường, Đông còn bình tĩnh vẫy tay chào người dân trong xóm" - ông Phong kể lại.

Theo một cán bộ UBND xã Hồng Hà (sinh sống cách nhà nạn nhân khoảng 700 mét) cho biết, sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin gia đình ông Hải bị Đông truy sát, ông lập tức báo công an xã, đồng thời chạy tới hiện trường.

Vừa tới hiện trường, ông bắt gặp cảnh Đông cầm dao chạy ra chém tiếp các nạn nhân. "Tôi bảo ông ấy bình tĩnh để giải quyết sự việc nhưng Đông vẫn cầm dao chém các nạn nhân. Lúc đó tôi tay không nên không làm gì được đối tượng. Thấy ông ấy quá hung hãn, tôi hãi quá hô hoán bà con xung quanh đưa các cháu nhỏ vào trong nhà để bảo đảm an toàn".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đông lạnh lùng khai nhận mọi hành vi của mình. Trong suốt quá trình kể lại sự việc, chém ai, chém như thế nào, Đông không có biểu hiện gì là hối hận khi nói đến mục đích của mình.

Vẫn thái độ lạnh lùng, không hối hận, Đông khai nhận: "Sau khi có mâu thuẫn, cả đêm em không ngủ được, bức bối trong đầu. Sáng ngày 1-9, khoảng 7h30, em giấu con dao vào một cái áo rồi từ trại nhà mình đi sang nhà Việt. Khi con Việt vừa ra khỏi cổng, em chém luôn khi còn ngồi trên xe máy…".

Cũng trong buổi chiều xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng đại diện phòng chức năng Công an TP và Công an huyện Đan Phượng đã về xã Hồng Hà thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân. Đại tá Tùng đã nghe Công an huyện báo cáo diễn biến vụ việc, đồng thời trực tiếp xét hỏi hung thủ Nguyễn Văn Đông.

Khác với biểu hiện máu lạnh trước đó, khi đối diện với lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, Đông đã tỏ ra hối hận. Trước câu hỏi của Đại tá Tùng rằng "Đến giờ phút này, anh có suy nghĩ gì về hành vi của mình?", Đông ôm mặt, gục đầu đáp: "Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội".

Sau buổi xét hỏi, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Công an huyện Đan Phượng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an TP khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ổn định dư luận tại địa bàn dân cư.