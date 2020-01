Nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại và những thảm án gây chấn động năm 2019

Từ nguồn tin của người dân, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi). Qua đấu tranh, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục bắt giữ Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi) là đồng phạm cùng sát hại 2 nạn nhân tại ngôi nhà ở xã Hưng Hòa.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định 2 nạn nhân là nam giới, bị sát hại trước khi phi tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát đi thông báo truy tìm 2 người phụ nữ có liên quan và ôtô BKS 51A - 71830.

Làm việc với cán bộ điều tra, nhóm nghi can chỉ thừa nhận giết Trần Trí Thành còn nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu chết do bị “quỷ nhập hồn”. Trong số 4 bị can, Hà được xác định là chủ mưu vụ giết người phi tang xác.

Hà khai rằng, 2 nạn nhân đều là đồng môn theo tu luyện Pháp luân công và môn phái khác chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. Các bị can tin tưởng chỉ cần tu luyện Pháp luân công tốt sẽ chữa được bách bệnh, thậm chí người tu không cần ăn... Cơ quan công an xác định nhóm Hà gây ra vụ án mạng do quá “cuồng tín”, mất tính người.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trên về hành vi Giết người.