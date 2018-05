Thảm án ở Cao Bằng: "Tôi thấy ông ấy cũng khổ nên không đòi hỏi nhiều"

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

“Ai gây họa thì phải chịu, tôi thấy ông ấy cũng khổ nên không đòi hỏi nhiều, cũng chẳng gây khó dễ. Mất con cái chúng tôi đau xót, nhưng nhìn hoàn cảnh thấy ông ấy cũng là nạn nhân giống như chúng tôi vậy…,” chị Triệu Thị C., mẹ 2 cháu nhỏ bị Khánh sát hại, cho hay.

Vụ thảm án do đối tượng Lý Đình Khánh trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng gây ra đã cướp đi 4 mạng người vô tội. Sau khi vụ thảm án xảy ra, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, ban đêm không ai dám ra ngoài bởi những ám ảnh từ vụ án.

Nỗi đau của những người thân của cả hung thủ và các nạn nhân không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Bà Triệu Thị X. (mẹ chồng nạn nhân Ph.) cho hay: “Ông Lý Văn Th. (bố ruột Khánh) đã sang nói chuyện với gia đình ngay sau khi con ông ta gây họa. Gia đình ông Th. nghèo, vợ ông thường xuyên đau ốm nên cũng chỉ tạm thời giúp được chút ít tiền mua quan tài, chi phí lo hậu sự…”.

Tuy bị mất 2 đứa con nhưng vợ chồng chị C. vẫn không làm khó gia đình bố mẹ Khánh.

"Con dại cái mang" nên không chỉ gia đình các nạn nhân mà người dân nơi đây họ cũng có phần nào chia sẻ với gia đình, bố mẹ Khánh. "Vợ chồng ông ấy không có lỗi, tôi không trách móc gì họ. Vì con mà ông ấy chịu khổ, chúng tôi là nạn nhân cũng vậy, ông ấy sống với hàng xóm cũng không đến nỗi", bà X. cho biết.

Còn chị Triệu Thị C. (mẹ ruột 2 cháu bé bị Khánh sát hại) cho biết: “Cùng là người dân sống với nhau ở đây nên tôi cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh khó khăn của ông Th.. Khi sự việc xảy ra, ông ấy cũng đã sang gặp mặt gia đình để nói lời xin lỗi. Việc thỏa thuận đền bù, hỗ trợ chi phí lo hậu sự, ông Th. nói xin được trả dần, gia đình tôi cũng đồng ý…”.

Cũng theo chị C., sau khi ông Th. sang nói chuyện, gia đình chị cũng không đòi hỏi nhiều, cũng chẳng gây khó dễ. Những gì con ông Th. làm thì theo chị C. hãy để cho pháp luật phán xử.

Đối tượng Khánh.

Ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: “Gia đình ông Th. cũng thuộc diện khó khăn của xã. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi thường xuyên có mặt và nắm được gia đình ông ấy cũng túc trực hàng ngày ở gia đình các nạn nhân. Còn về việc đền bù như thế nào thì chúng tôi không tham gia, để cho 2 gia đình tự thương lượng….”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án thì Công an tỉnh Cao Bằng cũng phối hợp cùng các đơn vị tiến hành động viên nhân dân trong khu vực ổn định tinh thần để yên tâm làm ăn, sinh sống. Mặt khác, công an tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tránh gây bức xúc cho gia đình bị hại. Vì theo đánh giá của lãnh đạo công an tỉnh thì nếu không làm tốt công tác tư tưởng, có thể dẫn tới việc thù hằn giữa 2 dòng họ và tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án khác.