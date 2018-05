Vụ “yêu râu xanh” gây thảm án ở Cao Bằng: Hai bé gái trốn thoát thế nào?

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi giết 4 người, Khánh quay lại nhà chị Phương tìm 2 con gái nạn nhân sát hại bịt đầu mối nhưng 2 bé đã trốn thoát.

Khánh phải truyền nước sau khi gây thảm án 4 người chết.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ hình sự Lý Đình Khánh (SN 1987, ở xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) để làm rõ hành vi giết 4 người trong một gia đình ở thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng rạng sáng 7/5.

Trao đổi với PV về vụ thảm án, ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng nhớ lại, khoảng 1h30 ngày 7/5, công an địa phương nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở thôn Nà Phạc nên ông Phòng gọi điện chỉ đạo công an xã, ban chỉ huy quân sự xã huy động 6 người tới hiện trường.

Ông Phòng cũng thông báo tới Công an huyện Thạch An để huy động cảnh sát tới bắt giữ nghi phạm. Khi lực lượng công an tới hiện trường, Khánh đang ở trong nhà chị Triệu Thị Phương (SN 1983) đập phá đồ đạc rồi phóng hỏa đốt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến ngôi nhà của gia đình chị Phương bị thiêu rụi. Lúc này, tay Khánh vẫn lăm lăm con dao.

Nhận thấy thái độ manh động của Khánh, công an xã Quang Trọng đã nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp đối tượng. Sau đó, lực lượng công an ập vào khống chế Khánh đưa về trụ sở công an xã.

Một cán bộ công an xã Quang Trọng cho biết, khi bị bắt Khánh không chống cự gì và cũng không nói lời nào hay tỏ ra hối hận.

"Có thể do uống nhiều rượu nên sau khi gây án, chân tay Khánh run lẩy bẩy nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn bình thường, không tỏ ra sợ hãi hay hối hận.

Sau đó, sợ đối tượng bị tụt huyếp áp, chúng tôi đã đưa về trụ sở công an xã truyền cho 1 chai nước”, cán bộ công an xã Quang Trọng kể lại.

Chủ tịch UBND xã Quang Trọng Lò Văn Phòng cho biết thêm, thời điểm bị bắt giữ trên người Khánh dính nhiều máu. Do lo lắng Khánh tự tử, ông Phòng phải tiếp cận trấn an tinh thần nghi phạm.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Trước đó, Khánh khai nhận, sau khi trêu ghẹo, định cưỡng bức chị nhưng Phương bất thành, Khánh đã dùng dao truy sát nạn nhân. Chị Phương chạy sang nhà em dâu tên Coi để cầu cứu thì Khánh đuổi kịp chém tử vong. Chưa dừng tay, Khánh còn sát hại dã man hai con chị Coi là Triệu Văn Tiến (SN 2012) và cháu Triệu Thị Uyên (SN 2016) cùng bà Lý Thị Dâm (SN1932), chị Coi may mắn chạy thoát.

Sau khi sát hại 4 người, Khánh quay lại nhà chị Phương tìm hai con của chị Phương là cháu Ngân (10 tuổi) và Nga (5 tuổi) để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát.

Ông Phòng cho biết thêm: Thời điểm Khánh gây án cả nhà chị Phương và gia đình chị Coi đều không có đàn ông lớn tuổi ở nhà. Chồng chị Phương đang ngồi tù vì liên quan tới ma túy, còn chồng chị Coi đi làm xa nhà.

Sau khi thấy mẹ bị Khánh truy sát, cháu Ngân và Nga sợ hãi nên trốn khỏi nhà chạy tới nhà ông nội gần đó để lánh nạn. Hai cháu Ngân và Nga đi được nửa đường thì ông bà nội vừa chạy tới đưa hai cháu đi lánh nạn.

Theo ông Phòng, bố chồng chị Phương sau đó tới hiện trường thì gặp Khánh đang đập phá đồ đạc trong nhà chị Phương. Do Khánh có dao và đóng cửa nên bố mẹ chồng chị Phương không dám khống chế đối tượng.