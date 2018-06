Tận cùng bi kịch cha ép hai con uống thuốc sâu rồi tự tử

Căn nhà 3 tầng nơi Nguyễn Văn Duy nhảy từ trên tầng 3 xuống đất

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng, vợ bỏ về nhà ngoại, Nguyễn Văn Duy ép hai con nhỏ uống thuốc sâu tử vong rồi leo lên tầng 3 nhảy xuống đất mong tìm đến cái chết. Tự tử bất thành, giờ đây người cha ấy đang phải trả giá cho hành vi mù quáng, nhẫn tâm của mình.

Vụ án rúng động làng quê

Trở lại thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc đau lòng, PV Báo Giao thông ghi nhận nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại căn nhà 3 tầng đang hoàn thiện nằm khuất cuối thôn, không khí tang thương vẫn bao trùm. Trên ban thờ là di ảnh hai cháu nhỏ, một gái, một trai xinh như thiên thần với ánh nhìn ngây thơ khiến bất cứ ai đối diện đều không khỏi chạnh lòng, ám ảnh.

"Vụ án này cũng như rất nhiều vụ án tương tự đã xảy ra gần đây. Nhiều nạn nhân là nhỏ tuổi đã phải bỏ mạng vì những hành vi vô nhân tính, dã man của chính những người cha, người mẹ của mình. Bài học ở đây là trong cuộc sống vợ chồng, cần phải dành cho nhau cơ hội đối thoại để tìm ra lối thoát cần thiết. Vợ chồng dù bất cứ gặp chuyện gì, điều đầu tiên vẫn phải là đối thoại, dàn xếp để có thể thỏa hiệp, nghĩ sâu, nghĩ xa, nghĩ đến những người xung quanh, đến cộng đồng, thay vì hành xử một cách mù quáng rồi để lại những hậu quả đau lòng không đáng có cho gia đình và xã hội." PGS.TS. Trịnh Hòa Bình Nhà tâm lý học, Phó tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam

Ngồi thu mình trong góc nhà, bà Nguyễn Thị T., mẹ Duy và là bà nội của hai cháu nhỏ xấu số thẫn thờ như người mất hồn, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ trước tai họa bất ngờ ập tới với gia đình. “Cháu trai lớn là Nhật, SN 2013, em gái là Vi, SN 2015, hai đứa ngoan ngoãn và đẹp như tranh vẽ, vậy mà... Hôm xảy ra sự việc, cả nhà đi vắng hết, nghe người hàng xóm báo tin mà tôi bủn rủn chân tay, ngất lên ngất xuống bao nhiêu bận”, bà T. nói.

Bà T. cho hay, sự việc xảy ra đã 10 ngày nay nhưng cả gia đình chưa ai gặp Duy, chỉ biết là từ hôm đó, công an đến đưa Duy đi. “Gia đình giờ cũng chẳng biết làm thế nào, thôi thì phó mặc cho cơ quan pháp luật, họ muốn làm gì thì làm”, bà T. nghẹn lời rồi ôm mặt khóc, không thể tiếp tục câu chuyện được nữa.

Bà Nguyễn Thị H., người hàng xóm bên cạnh nhà Duy kể lại: “Lúc đó tôi vừa đi chợ về, thấy mọi người chạy tới kêu thằng Duy bị rơi từ trên tầng xuống nguy kịch. Dân làng đến đông lắm, mấy người đàn ông to khoẻ hỗ trợ đưa Duy đi cấp cứu. Khi mọi người chạy lên tầng 2 thì tá hoả khi phát hiện hai cháu Nguyễn Long Nhật và cháu Nguyễn Thị Lê Vi nằm bất tỉnh trong căn phòng bừa bộn, ngổn ngang. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, phát hiện trong phòng có mùi thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ gì đó nồng nặc. Thấy vậy, mọi người xúm nhau đưa hai cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn”.

Hậu quả đau lòng từ mâu thuẫn vợ chồng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Thượng, xã Bích Hòa cho biết: “Hôm xảy ra vụ việc, tôi đến thì thấy chị H., vợ anh Duy tay ôm các cháu đang gào khóc thảm thiết. Anh Duy kết hôn với chị H. (SN 1989) từ năm 2011. Từ trước đến nay, vợ chồng anh Duy, chị H. sống rất yên ấm, không hề xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì, với bà con lối xóm cũng vậy. Bản thân anh Duy là người hiền lành, làm nghề tự do nhưng cần cù, chịu thương chịu khó lao động. Không những thế, anh Duy còn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương phát động, không ngờ lại có ngày xảy ra cơ sự này. Dân làng ai cũng sốc”.

Tiếp xúc với PV, một người hàng xóm khác của Duy là bà Nguyễn Thị B. kể: “Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng nhà chú Duy, cô H. có xảy ra cãi nhau. Cô H. bỏ về nhà mẹ đẻ, thi thoảng mới về nhà chồng. Bà con lối xóm cũng tưởng chỉ là mâu thuẫn nhỏ vợ chồng thôi, ai ngờ lại xảy sự việc đau lòng này. Mới đây, cô H. đi bán hàng siêu thị ở tận Ba La, quận Hà Đông. Chẳng hiểu cô H. đi bán hàng có chuyện gì, chắc chú Duy ghen rồi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, chứ bình thường cô chú vẫn sống hòa thuận…”.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Doãn Thanh Tùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Oai phụ trách điều tra thông tin: “Hiện, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy (SN 1985) để phục vụ công tác điều tra. Sức khỏe của Duy rất yếu nên vẫn hạn chế trong việc lấy lời khai. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Thanh Oai đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.