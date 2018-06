Tài xế xe ôm kêu cứu với lưỡi dao ngập sâu trong sườn phải

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 14:00 PM (GMT+7)

Bị kẻ cướp đâm dao ngập sâu sườn phải, tài xế xe ôm cố chạy xe, gọi điện kêu cứu trước khi bất tỉnh.

Đối tượng Hoàng Mạnh Thắng đã bị bắt giữ sau 24h gây án

Ngày 4/6, Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Mạnh Thắng (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường về tội Cướp tài sản. Thắng là nghi phạm đâm dao ngập sâu sườn phải của một tài xế xe ôm nhằm cướp tài sản.

Trước đó, hồi 17h30 ngày 29/5, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được đơn trình báo của anh Phùng Thế Dương (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội) về việc: Khoảng 15h10 cùng ngày, bố vợ anh là ông Đỗ Văn Quang (SN 1961, trú tại phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, hành nghề xe ôm) điều khiển xe máy BKS 29U1- 062.77 chở 1 nam thanh niên lạ mặt từ phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội về huyện Vĩnh Tường.

Khi đi qua cầu Vĩnh Thịnh, đến địa bàn huyện Vĩnh Tường, nam thanh niên này đã dùng dao nhọn đâm ông Quang để cướp xe máy. Tuy nhiên, ông Quang đã chống trả lại nên thanh niên này bỏ chạy ra cánh đồng trốn thoát. Sau khi bị thương, ông Quang vẫn cố điều khiển xe máy qua cầu Vĩnh Thịnh đến địa phận TX. Sơn Tây gọi điện cho người nhà đến đưa đi cấp cứu trước khi hôn mê bất tỉnh.Ông Quang được người nhà và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng trên mạn sườn phải vẫn bị cắm ngập một thân dao đã mất chuôi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo trên, Công an huyện Vĩnh Tường đã huy động toàn bộ lực lượng trinh sát hình sự và các lực lượng khác phối hợp cùng Công an TX. Sơn Tây tiến hành rà soát toàn bộ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn TX. Sơn Tây và địa bàn huyện Vĩnh Tường, rà soát toàn bộ trục đường từ địa điểm ông Quang chở đối tượng đi đến khu vực đầu cầu Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường; đồng thời, phân công lực lượng thường trực tại Bệnh viện Quân y 105 chờ ông Quang tỉnh dậy để thu thập thông tin, đặc điểm về đối tượng và nơi xảy ra vụ án.

Sáng 30/5, sau khi phẫu thuật xong và được điều trị tích cực, ông Quang đã cung cấp được một số thông tin quan trọng về đặc điểm riêng của đối tượng gây án. Từ thông tin người bị hại cung cấp, các tổ trinh sát được triển khai rà soát đối tượng đến toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và các khu vực lân cận như huyện Yên Lạc và TX. Sơn Tây, từ đó thấy nổi lên đối tượng Hoàng Mạnh Thắng đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án xong và ra trại vào tháng 3/2018. Do trước đây đã từng điều tra làm rõ vụ án Thắng cùng đồng bọn trộm cắp tài sản nên trinh sát nhớ được đặc điểm Thắng tương đối trùng khớp với thông tin bị hại cung cấp.

Đến 10h ngày 30/5, Công an huyện Vĩnh Tường đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Hoàng Mạnh Thắng khi đối tượng đang lên xe buýt từ thị trấn Tứ Trưng đi thị trấn Vĩnh Tường để thuê xe ôtô đi xuống Hà Nội lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp xe máy của những người chở xe ôm. Khi đang ngồi uống nước tại phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây (Hà Nội), Thắng thấy ông Quang làm nghề chở xe ôm đứng chờ khách gần đó nên đã thuê chở về huyện Vĩnh Tường tìm địa điểm thuận lợi để gây án. Khi đi qua cầu Vĩnh Thịnh, thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, Thắng bảo ông Quang đi vào đường dân sinh liên thôn nằm giữa cánh đồng vắng, ít người qua lại, sau đó dùng dao nhọn đâm ông Quang. Tuy nhiên, sau khi đâm dao vào người ông Quang, chuôi dao bị tuột khỏi lưỡi dao nên Thắng không tiếp tục đâm được nữa, lúc này ông Quang cũng chống cự quyết liệt nên Thắng bỏ chạy xuống cánh đồng trốn thoát.