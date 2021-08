Sự thật kinh hoàng phía sau sự mất tích của nữ sinh 22 tuổi: Kẻ hiếp dâm hàng loạt

Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát, “yêu râu xanh” một mực chối tội, nói rằng mình và nữ sinh quan hệ tình dục đồng thuận. Tuy nhiên, chính người bạn gái đã lẩy tẩy hắn ta.

Bức hình trên mạng

Daniel Clay bị cảnh sát thẩm vấn

Sau một thời gian dài bế tắc, các tín hiệu đáng mừng của vụ án bắt đầu giúp cảnh sát nhanh chóng phá án. Nhân chứng từng nhìn thấy người đàn ông chở Chelsea về trong đêm nữ sinh mất tích đã tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh trên mạng xã hội và nhận ra đó chính là người đàn ông mà cảnh sát đang tìm kiếm.

Qua xác định, người đàn ông đó tên là Daniel Clay (27 tuổi) và anh ta cũng từng có mặt tại bữa tiệc hóa trang tại trang trại nơi Chelsea mất tích.

Trước năm 2015, cảnh sát sẽ không có quyền thu thập DNA của các nghi phạm nếu không có sự đồng ý của họ. May mắn thay, cũng trong khoảng thời gian này, Daniel Clay đang bị buộc tội trong một vụ tấn công tình dục và DNA của anh ta đã được thêm vào hệ thống cảnh sát. Qua xét nghiệm, DNA của Daniel hoàn toàn trùng khớp với DNA được tìm thấy trên quần áo của Chelsea.

Khi cảnh sát tìm đến nhà Daniel, anh ta một mực nói rằng mình không quen biết hoặc từng gặp Chelsea. Thế nhưng sau một hồi quanh co nói dối, Daniel cũng thú nhận mình đã ở cùng nữ sinh vào đêm cô mất tích. Tuy nhiên, mỗi lần Daniel cho lời khai với cảnh sát, câu chuyện của anh ta lại bị bóp méo.

Có lúc, anh ta nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Chelsea nhưng không nói chuyện với cô ấy. Có lúc, anh ta khai rằng mình đã nói chuyện với cô ấy nhưng chỉ ngắn gọn vài câu xã giao. Khi cảnh sát nói với anh ta rằng họ tìm thấy DNA của anh trên da của cô ấy, Daniel mới nói rằng anh và nữ sinh đã có một cuộc gặp gỡ và đồng ý quan hệ tình dục.

Theo lời khai của Daniel, sau khi rời khỏi bữa tiệc anh đã nhìn thấy Chelsea cầm theo bộ tóc giả và lững thững đi bộ dọc đường. Thấy nữ sinh đang khóc lóc, anh ta đề nghị chở cô về nhà. Chelsea mừng rỡ chấp nhận lời đề nghị của anh ta và khi đi đến một đoạn đường vắng, họ đã dừng lại bên đường và quan hệ tình dục.

Anh ta nói với cảnh sát rằng trong lúc họ làm tình, để tăng thêm cảm giác hấp dẫn, Chelsea đã yêu cầu anh ta bóp cổ cô trong khoảng 20 đến 30 giây, nhưng anh ta đã lỡ tay bóp cổ cô quá đà khiến nữ sinh thiệt mạng.

Daniel tiếp tục khai rằng đã cố gắng hô hấp nhân tạo khi nữ sinh ngừng thở nhưng không giúp ích được gì. Quá hoảng sợ, anh ta quyết định lái xe đến một khu vực nhiều cây cối để giấu xác nữ sinh tội nghiệp. Cuối cùng, trong mỗi lời khai của mình, Daniel đều một mực nói mình không cố ý giết Chelsea, tất cả chỉ là một tai nạn.

Nhân chứng bất ngờ

Sau khi suy xét lời khai của Daniel, các nhà điều tra cảm thấy câu chuyện khá đáng tin, bởi Chelsea có thể đã chấp nhận một chuyến xe về nhà vào đêm đó. Cô ấy đang mặc trang phục hóa trang kỳ dị, không có điện thoại và bạn bè của cô ấy đã rời đi, nên có thể cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị đi nhờ xe của người lạ.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế xác định Chelsea tử vong do chấn thương ở đầu do lực mạnh tác động chứ không phải ngạt thở, và sẽ mất khoảng 2 phút rưỡi hơn để một người chết vì ngạt thở. Do đó, lời khai của Daniel là hoàn toàn bất hợp lý, khi anh nói anh bị bóp cổ nữ sinh trong vòng 20 đến 30 giây.

Nhờ những phát hiện của pháp y, các nhà điều tra tin rằng trong lúc chạy trốn khỏi kẻ hiếp dâm, Chelsea đã bị bắt lại, đánh vào đầu cô rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Củng cố giả thuyết của họ, Kelli Richter - bạn gái của Daniel - cũng bất ngờ tìm đến cảnh sát để làm chứng rằng, anh ta đã gọi cho cô một ngày sau vụ giết người. Cô nói với họ rằng, Daniel thú nhận việc cưỡng hiếp và giết Chelsea, lúc đó anh ta lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu thi thể được tìm thấy.

Đối mặt với cáo buộc giết người, Daniel vẫn ngoan cố kêu oan và hy vọng rằng giới truyền thông sẽ tin tưởng câu chuyện của mình, rằng Chelsea đã đồng ý quan hệ tình dục chứ không phải bị cưỡng hiếp.

Thế nhưng, hy vọng hão huyền của kẻ sát nhân đã tiêu tan khi báo chí đưa tin về câu chuyện nữ sinh mất tích và kẻ sát nhân bị bắt nhưng không đề cập đến việc bào chữa cho anh ta. Thậm chí một vụ cưỡng hiếp khác của hắn cũng bị phanh phui trong phiên tòa ngày 17 tháng 2 năm 2017. Một người phụ nữ sống ở Monroe, bang Michigan sau khi đọc tin tức về vụ án của Chelsea đã tìm đến cảnh sát khai rằng, cô từng bị Daniel đột nhập căn hộ và tấn công tình dục vào năm 2016.

Daniel đã xin lỗi trước tòa nhưng thẩm phán Daniel S. White không tin rằng anh ta thành khẩn. Thẩm phán đã nói rằng:

“Đây là một vụ cưỡng hiếp tàn bạo. Daniel Clay là một kẻ nói dối và bây giờ là một kẻ hiếp dâm hàng loạt”.

Cuối cùng, Daniel Clay bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá và 40 đến 60 tháng tù về tội danh che giấu cái chết của một cá nhân. Trong trường hợp vụ án cưỡng hiếp người phụ nữ ở Monroe, Daniel bị kết tội riêng biệt với tội danh tấn công tình dục, kết án 40 đến 75 năm tù.

